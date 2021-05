CRP – SP: Maio é o mês da Luta Antimanicomial, dentre outro eventos importantes

Mobilizações em todo o estado marcam o mês da Luta Antimanicomial Maio é o mês da Luta Antimanicomial, mobilização histórica que envolve usuárias/os, psicólogas/os, outras/os profissionais da saúde e sociedade pela defesa do cuidado em liberdade e com reconhecimento às muitas subjetividades que compõem o tecido social. Sob o mote “Saúde Mental se faz com o povo! Por um SUS antimanicomial!”, o CRP SP tem realizado uma série de atividades neste mês, articulando rodas de conversa, oficinas e outras ações nos territórios. Também promoveu discussões estaduais por meio do CRP SP Debate e do lançamento de manifesto, além de estar presente nas atividades desenvolvidas por entidades parceiras, como o Ato de 18/05 da Frente Estadual Antimanicomial de São Paulo (FEASP).

PSICOLOGIA COM DIREITOS HUMANOS CRP SP marca outras importantes datas dos Direitos Humanos Para afirmar o Dia Nacional da Luta contra o Racismo (13/05), o Dia Internacional de Luta Contra a LGBTQIA+fobia (17/05) e o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes (18/05), o CRP SP realizou uma série de publicações em seus canais de comunicação. Atividades estaduais e regionais relacionadas aos temas completam a agenda de atividades deste mês. Sempre enfatizando o dever ético da Psicologia no enfrentamento às muitas violências e formas de opressão geradoras de sofrimentos para a população.

COMPROMISSO SOCIAL Distanciamento social com auxílio emergencial e vacina pública e gratuita para todas/os O Brasil ultrapassou a marca de 440 mil mortes por Covid-19. Diante deste cenário de emergência e calamidade pública prolongado, o CRP SP somou-se a especialistas em saúde pública, militantes sociais e gestoras/es públicos, em Audiência Pública convocada pelo Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana do Estado de São Paulo, com o apoio da Comissão de Direitos Humanos da OAB/SP, para construção de um manifesto sobre a pandemia da Covid-19 e suas consequentes crises. O manifesto está publicado no site do CRP SP.

ÉTICA PROFISSIONAL CRP SP apresenta o resultado da seleção de mediadoras/es independentes No último 11 de maio, o CRP SP apresentou a todas/os o resultado da seleção de mediadoras/es independentes para a Câmara de Mediação da Comissão de Ética (CAM/COE). A/o mediadora/mediador fará parte de um cadastro de profissionais que conduzirão as sessões de mediação nos processos disciplinares éticos no CRP SP neste ano. Confira o resultado no site e nas redes sociais do CRP SP.

CRP SP DEBATE Em pauta, a saúde mental das/os trabalhadoras/es, o cuidado em liberdade e a defesa do SUS! Para fortalecer o Dia Internacional da/o Trabalhador/a e discutir, em especial, o cuidado com a saúde mental das/os profissionais da Psicologia, o CRP SP e o Sindicato dos Psicólogos do Estado de São Paulo (SinPsi) realizaram a live CRP SP debate “Quem cuida da saúde mental de quem cuida? Observando o trabalho das/os psicólogas/os e sua saúde”. O CRP SP Debate “Saúde mental se faz com povo! Por um SUS antimanicomial!” trouxe agentes da luta antimanicomial, historicamente invisibilizados, para refletir sobre o que é fazer Saúde Mental com liberdade, acessível a todas/os e com garantia dos Direitos Humanos.

VIOLÊNCIA ESTRUTURAL Contra o genocídio estrutural da população preta e a violência de Estado No último 5 de maio, pelo menos 29 pessoas foram mortas na maior chacina do Rio de Janeiro, na Favela do Jacarezinho. Vidas perdidas para a falida guerra às drogas, um dos principais instrumentos de repressão do Estado contra, principalmente, a população negra e periférica. O CRP SP repudia essa atrocidade e afirma que, como psicólogas/os, temos o dever de contestar e enfrentar as formas de violência e opressão, ecoando nossos princípios éticos, colocando a ciência-profissão lado a lado às populações ameaçadas pelas formas de extermínio.

SAÚDE MENTAL Conselheiras do CRP SP falam à imprensa sobre a pandemia e os impactos na saúde mental Neste mês, o CRP SP esteve presente nos veículos Valor Econômico, Jornal Cruzeiro do Sul (de Sorocaba), VTV da Gente (da Baixada Santista), Jornal da Tarde (TV Cultura) e SP TV (Rede Globo) por meio de entrevistas com as psicólogas e conselheiras Talita Fabiano de Carvalho, Ione Aparecida Xavier, Annie Louise Saboya e Beatriz Borges Brambilla. Entre os temas abordados, estiveram as consequências da pandemia de Covid-19 na saúde mental da população, o aumento na busca por serviços psicológicos, os desafios do ensino-aprendizado de crianças com deficiência no ensino remoto e a questão manicomial e o cuidado em liberdade.