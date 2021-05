Inaugurada a Praça do Memorial às vítimas da Covid-19, no Parque Ecológico de Alphaville nesta manhã, pela primeira dama Sônia Furlan

Fotos: Gláucia Poppe

Nesta sexta-feira, 21, às 9h, o Parque Ecológico de Alphaville recebeu a inauguração da Praça do Memorial, uma homenagem em memória às vítimas da Covid-19, com a presença da presidente do Fundo Social Estrela Guia, a primeira dama de Barueri, Sônia Furlan.

O memorial foi uma ideia de Marisa Alonso que dirige o setor de Meio Ambiente do Grupo Meninonas de Alphaville, que esteve presente com as suas integrantes. Levada a ideia para o Sema – Secretaria do Meio Ambiente de Barueri, para a Secom – Secretaria de Comunicação e para o FSS – Fundo Social de Solidariedade Estrela Guia, e através da Secretaria de Serviços Municipais da prefeitura, foi construída uma pirâmide com a placa alusiva a homenagem.

O local foi escolhido pela natureza preservada e por outros atributos ecológicos em respeito ao meio ambiente e em acolhida ao sofrimento das famílias que perderam os seus entes queridos e aos mesmos, vitimados por esta terrível doença. Este é um resumo das palavras emocionadas de Marisa Alonso, ao se pronunciar, após a abertura do evento pela jornalista Fabíola Sarcinella da Secom – Secretaria de Comunicação, cujo secretário Thazio Gomieiro esteve presente, ao lado de outras autoridades, secretários e vereadores.

No seu discurso, Sônia Furlan, muito emocionada, falou sobre todas as perdas de vítimas da Covid, cuja homenagem se estende a estas e seus familiares. Falou do esforço do FSS – Fundo Social de Solidariedade de estar apoiando 22 mil famílias que estão sofrendo com o desemprego e a necessidade de alimentos e de outros itens de muita necessidade nesta fase pandêmica. Agradeceu a todos os parceiros que estão fazendo importantes doações desde o início destes trabalhos pontuais, que se somam aos trabalhos que o FSS já faz na sua rotina.

Representando o prefeito Rubens Furlan, ressaltou que o mesmo precisou arcar com decisões muitas vezes impopulares para conter a pandemia na cidade e que, na sua linha de trabalho que sempre priorizou a área da saúde, conseguiu usar de seus equipamentos prontos, que adapatados se tornaram hospitais para atendimento de pacientes com Covid-19, sem precisar criar hospitais de campanha. E, assim, a cidade está controlando esta difícil fase, por ter infraestrutura que se adaptou a nova demanda.

Em seguida, foi feito um grande círculo com todos os presentes para ’1 minuto de silêncio’ em homenagem aos que se foram pela Covid-19.

“Eu fico muito emocionada por fazer parte desta homenagem e por estar podendo aliviar a situação da população de Barueri nesta fase tão difícil com o trabalho do Fundo Social”, completou Sônia Furlan em uma rápida entrevista para o nosso jornal, ainda muito emocionada.

Em seguida, foram plantadas duas árvores ao lado do memorial, uma delas pela primeira dama e apoiadora do evento, Sônia Furlan, e a outra pela idealizadora do memorial, Marisa Alonso.

Com máscaras e cuidados, com poucas pessoas presentes, a primeira dama foi muito atenciosa para fotos, conversas e entrevistas.

A placa / memorial e sua praça ficarão eternizados neste parque ecológico. Esta é a intenção desta homenagem.