Deputado Cezar participa de reunião com secretário executivo da Polícia Civil e discute ações de segurança na região

Foto: Divulgação

Em audiência com o secretário executivo da Polícia Civil, Youssef Abou Chahin, quarta-feira, dia 17/06, o deputado estadual Cezar apresentou as demandas de Santana de Parnaíba e região.

Acompanhado do vereador de Santana de Parnaíba, Ronaldo Santos, o deputado também parabenizou Dr. Youssef pela atuação ao longo dos anos dedicados à segurança pública.

“Gratidão a você, Youssef, querido cidadão parnaibano, pelo excelente trabalho desenvolvido no Estado”, disse Cezar que destacou as necessidades das cidades da região no setor de segurança pública.

O deputado ressaltou a importância da intensificação do trabalho de combate à violência doméstica e sexual e feminicídio no período de isolamento social em razão da pandemia de COVID-19.

Para garantir que as mulheres façam a denúncia e, ao mesmo tempo, cumpram o isolamento social fundamental para o controle da doença, o governador João Doria determinou que as Delegacias de Defesa da Mulher (DDMs), vinculadas à Secretaria de Segurança Pública (SSP), passem a registrar eletronicamente os casos de violência doméstica.

Esse serviço online está ativo desde abril e possibilita a denúncia no site www.delegaciaeletronica.policiacivil.sp.gov.br.