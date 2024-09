Dica Gastronômica – Paellas Pepe é presença confirmada no Festival Gastronômico Brooklin Taste

Foto: Divulgação

6ª edição do evento acontece nos dias 14 e 15 de setembro

Conhecido por representar o melhor da culinária espanhola, o Paellas Pepe, é presença confirmada no renomado festival gastronômico Brooklin Taste, que acontece nos dias 14 e 15 de setembro, em São Paulo. O evento é uma excelente oportunidade para os amantes da boa gastronomia conhecerem de perto a tradicional paella que se tornou a assinatura do restaurante.

O Brooklin Taste é um festival gastronômico e cultural, com mais de 40 expositores, que visa valorizar o Brooklin, um dos principais bairros de São Paulo, destacando restaurantes da capital e comércios locais. Desde sua criação em 2022, o evento tem sido um ponto de encontro para apreciadores da boa comida, oferecendo uma experiência completa com música, ambiente acolhedor, e uma atmosfera vibrante.

O Paellas Pepe, famoso restaurante no bairro do Ipiranga e que conquista o público de todas as regiões da capital e até mesmo fora de São Paulo, promete encantar os visitantes do evento com uma experiência gastronômica única com sua paella que é preparada ao vivo com ingredientes frescos e cuidadosamente selecionados, garantindo uma explosão de sabores.

A sexta edição do Brooklyn Taste acontece na Praça Lions Monções. Para mais informações acesse o site oficial do restaurante @paellaspepe, ligue para (11) 3798-7616 ou entre em contato pelo WhatsApp no número (11) 95219-0265.

