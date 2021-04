Luto: Morre o professor, empresário e ex-secretário de comunicação Max Santana por covid-19

Foto: Divulgação/ Secom

Faleceu na tarde deste sábado, (03), aos 47 anos de idade, o ex-secretário de comunicação da Prefeitura de Santana de Parnaíba, palestrante e professor Max Santana, que lutava desde o dia 05 de março contra as complicações em decorrência da COVID-19 no Hospital Cruzeiro do Sul no município de Osasco. Morador do Tamboré 4 em Alphaville.

Max Santana foi secretário de comunicação de 2016 a 2020, onde foi desligado da prefeitura para coordenar o marketing da vitoriosa campanha do atual prefeito de Santana de Parnaíba Marcos Tonho. Atualmente prestava assessoria direta ao ex-prefeito de Santana de Parnaíba Elvis Cezar em seus programas na televisão e em suas mentorias de gestão pública.

Max Santana deixa a esposa Vanessa e a filha Sarah.

O corpo será velado a partir das 8h deste domingo no velório municipal de Santana de Parnaíba.