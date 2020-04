Santana de Parnaíba intensifica ações de combate ao Coronavírus

Foto: Divulgação

Relembrando: Covid-19 é o nome dado ao novo vírus que surgiu no final de 2019 na China e se espalhou por todos os continentes. Popularmente conhecido como Coronavírus, a doença tem como sintomas mais comuns coriza, febre, tosse e dificuldade para respirar.

Para evitar o contágio a Prefeitura de Santana de Parnaíba adotou algumas medidas restritivas, considerando o Decreto Municipal nº 4.354, de 20 de março de 2020 e declarou Estado de Calamidade Pública no munícipio em razão do surto da doença respiratória e dos decretos 4.350, de 17 de março e 4.352, de 18 de março, com medidas de prevenção.

Até o fechamento desta edição foram confirmados 09 casos confirmados, 116 suspeitos e 18 descartados.

Saiba quais medidas estão sendo tomadas:

• Foram designados 10 milhões de reais para a pasta da saúde;

Trabalho ‘home office’ para servidores com 60 anos ou mais, gestantes, portadores de doenças respiratórias crônicas ou doenças que reduzam a imunidade devidamente comprovadas por laudo médico, afastamento de servidores que retornarem de viagens internacionais ou viagens de cruzeiros ainda que no território nacional, pelo prazo de 14 (quatorze) dias da data do seu retorno;

Recomendação para evitar aglomerações, suspensão de cultos, missas, encontros e demais atividades religiosas;

‘Saber em Casa’, um projeto com conteúdo didático ‘online’ a partir do dia 23/03, por meio da página da prefeitura no You Tube;

Novos telefones da Vigilância Epidemiológica para passar informações e tirar dúvidas (11) 94398-5251/ 97513-9238 / 97523-8295;

Novo protocolo de atendimento nas Unidades Básicas de Saúde. Todos os médicos da rede estão preparados para realizar diagnóstico dos mais variados tipos de doenças, nas UBSs estão acontecendo os atendimentos das situações menos urgentes, bem como triagem e encaminhamento para evitar o risco de contaminação;

Medicamentos de uso contínuo poderão ser retirados para os próximos 90 dias nas farmácias das Unidades Básicas de Saúde. E, a validade das receitas de 6 meses passará para 9 meses;

Medicamentos de idosos poderão ser retirados por familiares;

Contratação de leitos de UTI em hospitais particulares, através do consórcio de cidades CIOESTE e, também, pelo orçamento da prefeitura;

A empresa SPX estará funcionando 24 horas por dia e todos os dias da semana para realizar os exames de tomografia nos casos suspeitos;

Os servidores da educação estarão dispensados de suas atividades através de férias coletivas;

Criação de 48 novos leitos para tratamento de pessoas com problemas respiratórios graves;

Pagamento antecipado do 13º de todos os colaboradores da prefeitura;

Exames de sangue de rotina estão suspensos, sendo permitidos apenas para gestantes e para casos de alto risco e emergência. Da mesma forma, estão suspensas as ultrassonografias de rotina, exceto gestantes, exames morfológicos e de urgência. As guias estarão valendo futuramente mesmo fora de prazo.

Suspensão de Atividades e Eventos: