Santana de Parnaíba – Moradores de Alphaville declaram o seu apoio a Elvis Cezar, pré-candidato pelo PDT ao governo de SP





Fotos: Gláucia Poppe

Na noite de ontem, na nova casa de eventos Expo Alphaville, da Av. Netuno, 69, no Centro de Apoio 2 de Alphaville, em Santana de Parnaíba, moradores do bairro estiveram em peso para apoiar o ex-prefeito Elvis Cezar, que é o atual pré-candidato ao governo de São Paulo, pelo PDT, partido do presidenciável Ciro Gomes.

Estiveram presentes com o convidado Elvis Cezar, o seu pai, deputado estadual Cezar, sua esposa Selma Cezar que é titular da Secretaria da Mulher e da Família, o prefeito Marcos Tonho e a vice-prefeita Rosália Dantas e a presidente da Câmara Municipal Sabrina Colella. Secretários e vereadores da cidade também prestigiaram o evento que se configurou como apoio de moradores de Alphaville e Tamboré, de condomínios e residenciais. As autoridades falaram antes de Elvis Cezar, mas quem deu início, à convite, foi o morador presidente do Tamboré 2, o apresentador de TV César Filho, grande amigo e apoiador de Elvis Cezar.

O prefeito Marcos Tonho falou muito do desempenho do seu antecessor, Elvis, que lhe abriu também um desempenho atual muito relevante em termos de obras e feitos. Rosália Dantas, vice-prefeita foi praticamente a anfitriã do evento, tendo em vista o amplo relacionamento que conquistou no bairro deste o tempo em que foi administradora regional de Alphaville/ Tamboré, onde é muito querida.

Abriu uma conversa política de solicitação de apoio dos presentes, o deputado Cezar, que explicou como é importante ter um grupo comprometido com a campanha de Elvis Cezar, para que ele possa pontuar no ranking de candidatos, de forma a poder ter tempo de propaganda eleitoral televisiva, que é muito importante na disputa ao cargo de governador.

Antes de Elvis Cezar começar a falar com os presentes, houve a apresentação do vídeo que o mesmo fez em 31/12/2020, quando encerrou o seu segundo mandato como prefeito de Santana de Parnaíba. Com um recorde de obras jamais visto na cidade, o então prefeito se destacou como gestor municipal no Brasil.

Depois de apresentadas todas as obras que finalizou em seu segundo mandato, e as que deixou licitadas, inclusive, totalmente paga com recursos municipais, a obra do hospital municipal que terá 200 leitos e uma infraestrutura muito moderna e está bem acelerada, Elvis começou a falar como pretende governar o Estado de São Paulo, falando dos principais planos já esboçados. Antes, porém, fez uma breve retrospectiva das principais obras que fez em Alphaville, onde a mais sonhada se viabilizou no local da Praça da Paz, onde foi feito um viaduto em nível, passando por baixo da Avenida Yojiro Takaoka. Outro ponto importante abordado foi o serviço de saúde que a UBS Alphaville-Tamboré, fundada por Elvis Cezar, vem prestando a mais de 28 mil moradores inscritos.

No discorrer da conversa com os presentes, disse o quanto necessita da ajuda de todos, onde se cada um presente se esforçar em levar sua candidatura a 200 pessoas, ele chega a pontuar para ter espaço na propaganda televisiva que é crucial para que tenha chances de ir para o segundo turno. Adotou uma conversa de muita proximidade com os presentes que demonstraram ter aprovado sua postura de candidato. Foi aplaudido muitas vezes e, ao terminar, cumprimentou a todos que o procuraram. Sua esposa, Selma Cezar, também conversou bastante com pessoas presentes.

Elvis Cezar tem percorrido, incansavelmente, várias cidades do Estado de São Paulo para divulgar a sua pré-candidatura a governador pelo PDT. Aqui em Santana de Parnaíba, o seu primeiro evento dessa natureza, foi no dia 04/04 quando o presidenciável Ciro Gomes veio oficializar perante centenas de pessoas, muitos militantes e apoiadores, Elvis Cezar como o seu pré-candidato ao Governo do Estado de São Paulo. Em tempo, Ciro Gomes pontua em terceiro lugar nas intenções de votos de presidente, e busca o espaço do segundo turno.