Túnel da Praça da Paz em Alphaville interliga as duas avenidas, e é visitado pelo prefeito Elvis

Fotos: Reprodução de vídeo

Ontem, dia 02, o prefeito Elvis Cezar de Santana de Parnaíba, dirigiu uma pick-up preta por baixo da Avenida Yojiro Takaoka, junto com o Secretário de Obras, Evandro, passando pela abertura feita no túnel da Praça da Paz. Foi o primeiro veículo a fazer este percurso, ligando a Avenida Marcos Penteado com a Avenida Universitário, uma obra que tem o custo de R$15 milhões. No retorno, o prefeito e o secretário de Obras voltarão à pé.

Segundo o prefeito, o túnel que em breve será entregue à população, segue no cronograma, e resistiu a muitas dificultadores, tais como a torre e adutora da Sabesp, o sistema de drenagem dos residenciais Tamboré 3 e Alphaville 4, o linhão de energia, as fibras óticas, Comgás, a adutora do Sistema São Lourenço, principalmente. “Vencendo todos os dificultadores, a obra segue dentro do previsto e, quando inaugurada irá impactar positivamente na vida do bairro, com sua população fixa e flutuante. Vai destravar o trânsito, valorizar os imóveis do bairro, gerar mais empregos e mais desenvolvimento para o bairro e o município”.