Barueri: Agendamento para castração de cães e gatos retorna em outubro

Após a paralização devido ao agravamento da pandemia do novo coronavírus, o agendamento para castração gratuita de cães e gatos em Barueri retorna em outubro. As inscrições começam no dia 14 via internet ou telefone. Não haverá agendamento presencial.

O endereço eletrônico para agendamento é o http://servicos.barueri.sp.gov.br/agendamentocepad, a partir das 8 da manhã até o encerramento das vagas. No caso da marcação via telefone, os números de contato são (11) 4199-1500, (11) 97129-1789 e (11) 4718-1789, das 8h até o meio-dia e das 13h até as 17h ou até o encerramento das vagas.

Os dados necessários para a marcação são o número do RGA (Registro Geral Animal), do CPF vinculado ao número do registro e e-mail.

O procedimento é válido para animais dos sete meses até os sete anos de idade. São 450 vagas divididas por: 150 caninos fêmeas, 105 caninos machos, 120 felinos fêmeas e 75 felinos machos.

Condições

A respeito dos agendamentos via internet, a impressão da ficha de atendimento para apresentação na data agendada é obrigatória. Já no atendimento via telefone, a ficha de agendamento deverá ser impressa depois da marcação e antes da data do procedimento, através do e-mail informado, via endereço eletrônico de agendamento ou comparecendo no setor de Meio Ambiente do Ganha Tempo ou na Secretaria de Recursos Naturais e Meio Ambiente.

Também são obrigatórios o seguimento das orientações pré-cirúrgicas, a utilização de máscara pelo responsável (somente será permitida uma pessoa maior de idade por animal), a apresentação do pet em condições de saúde satisfatórias para a castração e a obediência ao distanciamento social.

A equipe organizadora recomenda aos tutores idosos o não comparecimento e a denominação de um outro adulto responsável para o dia agendado, tendo em vista que os idosos fazem parte do grupo de risco da Covid-19.