Adoção de Pets vira projeto permanente no Parque Shopping Barueri

Foto: Divulgação

Cãoleria Vira Lata Vira Amigo será inaugurada no dia 8 de dezembro

Com o sucesso da feira de adoção pet “Adote um Amor” que acontecia mensalmente no Parque Shopping Barueri em parceria com a ONG Vira Lata Vira Amigo, o projeto se torna ainda mais completo com uma loja itinerante que funcionará permanentemente dentro do Shopping.

O projeto é inovador e pioneiro no mercado, sendo a primeira loja de uma ONG em parceria com um shopping center, visando a ampliação da causa com a mobilização da população sobre o abandono e a adoção de pets.

A Cãoleria Vira Lata Vira Amigo ocupará espaços cedidos gratuitamente pelo Parque Shopping Barueri, sendo toda modular, com vitrines, painéis e fachada que poderão ser usadas em qualquer espaço do mall, adaptáveis ao formato do espaço cedido. A iniciativa ainda contará com os eventos de adoção, e painéis de fotos apresentando casos de adoção bem-sucedidas. Além disso, será possível também adquirir produtos personalizados feitos na hora para os visitantes que querem apoiar a causa.

Serão vendidos potes, comedouros, caminhas, coleiras, guias e demais acessórios necessários para o conforto dos pets, além de camisetas, canecas, squeezes, pratos e outros souvenirs com a marca da ONG. A linha completa de produtos será implementada ao longo do primeiro mês de inauguração da Cãoleria, que poderá ser adquirida pelos clientes também pelo e-commerce da Vira Lata Vira Amigo, que funcionará no mesmo espaço cedido pelo shopping.

Não vai faltar conforto e tecnologia na Cãoleria, que vai dispor de QR codes nas vitrines da loja para que os visitantes possam adquirir os produtos expostos mesmo em horários sem atendimento em loja. Com isso, ele poderá retirar o produto adquirido na loja, em outro horário de sua preferência, ou receber o mesmo no endereço indicado. Também será possível personalizar produtos comercializados pela Vira Lata Vira Amigo com a foto do pet do visitante em questão de minutos, bastando o envio da foto ali mesmo por meio eletrônico. E para os amantes de uma boa foto para postar nas redes sociais, a loja terá um painel para registrar as melhores poses dos petlovers e seus pets.

Os eventos de adoções de cães serão realizados no mesmo local, em alguns sábados de cada mês. E para adotar um novo amigo, o candidato a adotante não pagará nada por isso, basta ser maior de 21 anos, apresentar RG, CPF, comprovar endereço, e passar por um processo simples de entrevista, onde se verificará a real capacidade de garantir proteção, amor e cuidado ao animalzinho. Todos os animais presentes na Cãoleria são resgatados das ruas, e já são castrados, vermifugados e vacinados, o que garante saúde, segurança e bem-estar aos pets e aos adotantes.

O horário de funcionamento da Cãoleria Vira Lata Vira Amigo será durante todo o período de funcionamento do shopping. Já a loja, terá seu funcionamento de sexta-feira e sábado das 10h às 22h e aos domingos das 14h às 20h.

O Parque Shopping Barueri está de portas abertas se segunda a sábado das 10h às 22h e aos domingos e feriados das 10h às 14h e segue respeitando protocolos de segurança e o uso de máscara é obrigatório. Medidas como a aferição de temperatura, distanciamento social de 2 metros entre os visitantes e atendimento com limite de pessoas por loja também estão sendo tomadas.

Parque Shopping Barueri

Estrategicamente localizado próximo à Rodovia Castelo Branco e regiões de grande potencial de consumo, o Parque Shopping Barueri conta com grande variedade de lojas e lazer para toda a família, praça de alimentação completa e agradável, e a moderna e maior área de lazer indoor da região, de mais de 2.000 m², da Neo Geo. Oferece nove salas de cinema Cinépolis de última geração, entre elas uma sala 3D Macro X com tela de 20x11m e duas salas VIP.

General Shopping e Outlets do Brasil

A General Shopping e Outlets do Brasil está entre as líderes no mercado brasileiro de shopping centers, administrando um total de 287.3 mil m2 de ABL, de 15 shopping centers em operação. São eles: Parque Shopping Barueri, Cascavel JL Shopping, Parque Shopping Sulacap, Shopping Bonsucesso, Shopping do Vale, Parque Shopping Maia, Unimart Shopping, Outlet Premium Brasília, Outlet Premium Salvador, Outlet Premium São Paulo, Outlet Premium Grande São Paulo, Outlet Premium Rio de Janeiro, Outlet Premium Fortaleza, Auto Shopping Internacional e Poli Shopping Guarulhos. Os shopping centers da General Shopping e Outlets estão estrategicamente concentrados nas Regiões Sul e Sudeste do país. Com abrangência nacional, os Outlets Premium estão localizados nas regiões Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste do país, e são líderes do segmento no Brasil.

Pioneira na introdução do conceito Outlet no mercado brasileiro, a General Shopping e Outlets também é reconhecida pela diversidade dos seus empreendimentos e a proximidade que mantém com seus mais de dois mil lojistas. Para mais informações, basta acessar o www.generalshopping.com.br.

Vira Lata Vira Amigo

A Vira Lata Vira Amigo é uma Organização Não Governamental localizada na cidade de Ibiúna, em sua sede própria. Possui 12 anos como abrigo, e mais de 4 anos como entidade oficialmente constituída. Tem como missão resgatar cães abandonados e/ou em situações de vulnerabilidade, para após o resgate serem cuidados e preparados para receberem o aconchego do lar de pessoa(s) adotante(s). Para saber mais sobre este trabalho: www.viralataviraamigo.org.br, ou visite nossas redes sociais.