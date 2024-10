Alpha Square Mall celebra o Mês das Crianças com programação especial gratuita e a presença dos personagens do filme Divertidamente

Foto: Divulgação

A cada sábado, a programação Kids Club do shopping em Alphaville destaca diferentes atividades. Entre as novidades de outubro, estão brinquedos infláveis e oficinas temáticas.

O Alpha Square Mall, em Alphaville, preparou uma programação especial em homenagem ao Mês das Crianças, com uma série de atividades gratuitas que prometem encantar os pequenos e suas famílias. Além das tradicionais brincadeiras do Kids Club, o destaque do evento em outubro será a presença dos personagens Tristeza e Alegria, do filme Divertidamente, que estarão no shopping para interagir e tirar fotos com as crianças. A diversão fica completa com atrações, como: brinquedos infláveis, distribuição de pipoca e algodão doce.

No dia 12 de outubro, das 10h às 17h, o mall terá diversas brincadeiras lúdicas e interativas, totalmente gratuitas. A novidade neste dia serão os brinquedos infláveis, que farão os pequenos gastarem energia enquanto brincam. Já no dia 19, quem passar pelo mall ficará encantado com a presença dos personagens Alegria e Tristeza do filme Divertidamente. A dupla fará sessão de fotos com a garotada em dois horários, às 12h30 e às 14h45.

Além disso, na programação do mês especial também haverá oficina de Plantio de Sementes, onde as crianças poderão aprender sobre a importância da natureza de forma prática e divertida. Para quem gosta de ação, as gincanas e desafios irão garantir muita movimentação e risadas.

Os pequenos ainda terão à disposição momentos de expressão artística com massinhas de modelar, desenhos para colorir, bolhas de sabão gigantes, que prometem encantar o público. Outras brincadeiras coletivas que a criançada adora são o paraquedas colorido e a animada dança com fitas, que prometem trazer muita cor e movimento para o evento.

O Alpha Square Mall tem sido a escolha dos moradores de Alphaville e região como destino de lazer em família. A programação especial do Kids Club atrai pequenos de todas as idades e, enquanto eles curtem com a equipe de animação, os pais conseguem usufruir dos serviços do shopping, da gastronomia e aproveitar para fazerem compras.

O empreendimento é considerado o shopping jardim de Alphaville, graças à sua ambientação diferenciada repleta de área verde, diferente dos empreendimentos comerciais convencionais. Foi inaugurado em 2011, possui 72 lojas distribuídas em 2 pisos e diversas opções em gastronomia, serviços, boutiques no segmento de moda masculina, feminina e infantil, decoração, espaços com estética, beleza, bem-estar, floricultura e pet shop, entre outros.

Alpha Square Mall – Kids Club especial no Mês das Crianças

Programação gratuita

Dia 12/10

Horário: 10h às 17h

Brinquedos infláveis, pipoca e algodão doce

Oficina plantio de sementes

Bolhas de sabão gigantes

Brincadeiras animadas

Massinhas de modelar

Desenhos para colorir

Paraquedas colorido

Gincanas e desafios

Dança com fitas

Dia 19/10

Horário das 13h às 17h

Oficina sensorial com água

Circuito de obstáculos

Jogos em equipe

Desenhos para colorir

Brincadeiras animadas

Presença dos personagens Divertidamente: Sessão de fotos em dois horários, das 12h30 às 14h e das 14h45 às 16h15

Redes sociais: @alphasquaremall no Instagram e Facebook

Telefone: 11 2664-0406

Avenida Sagitário, 138 – Barueri

Site: www.alphasquaremall.com.br