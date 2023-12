Show de Natal será a atração especial e gratuita do Alpha Square Mall no dia 14 de dezembro às 13h

Foto: Divulgação

As férias escolares para muitas crianças já começaram e os shopping centers aproveitam o momento e o clima natalino para realizarem uma série de atividades para o entretenimento das famílias. No Alpha Square Mall, além das atrações temáticas que acontecem aos sábados no Kids Club, o empreendimento terá uma surpresa para os visitantes no dia 14 de dezembro às 13h: o Show de Natal Espetacularte.

A apresentação será gratuita e realizada em meio ao jardim do mall, com a presença de personagens encantadores, como: Papai Noel, Lady Christimas, duendes, Bailarina de Natal, Rena, entre outros. O intuito do show é fazer com que as pessoas nunca deixem de acreditar na magia do Natal.

Nesse dia, os visitantes ainda poderão fazer fotos com os seres mágicos e no Globo de Neve gigante, que é um dos destaques da decoração de Natal do Alpha Square Mall.

Completando a visita ao shopping, enquanto as crianças se divertem com os personagens em meio ao jardim do mall, os adultos podem aproveitar a ocasião para fazer compras, ou desfrutar das opções de serviços e lojas disponíveis no empreendimento: salão de beleza, SPA, visitar a exposição de arte, conhecer a nova loja de vinhos, floricultura, loja de itens decorativos para o Natal, entre outras. Além de apreciar a variedade gastronômica que o mall dispõe.

O Alpha Square Mall é considerado o shopping jardim de Alphaville, graças à sua ambientação diferenciada repleta de área verde, diferente dos empreendimentos comerciais convencionais. Foi inaugurado em 2011, possui 72 lojas distribuídas em 2 pisos e diversas opções em gastronomia, serviços, boutiques no segmento de moda e espaços com estética, beleza e bem-estar.

Show de Natal Espetacularte no Alpha Square Mall

Gratuito

Quando: 14 de dezembro

Horário: às 13h

Redes sociais: @alphasquaremall no Instagram e Facebook

Telefone: 11 2664-0406

Avenida Sagitário, 138 – Barueri

Site: www.alphasquaremall.com.br

Sobre o Shopping

O Alpha Square Mall foi inaugurado em 2011 e ficou conhecido como o shopping jardim de Alphaville, em referência ao grande jardim central que possui sob o teto retrátil e em meio à arquitetura diferenciada, assinada por Pablo Slemenson -quem também idealizou o projeto arquitetônico do Shopping Cidade Jardim em São Paulo-. Tem ambiente agradável e acolhedor para o cliente fazer suas compras, passear e apreciar boa gastronomia.

O shopping disponibiliza totens de álcool em gel nas áreas comuns, possui serviços de entrega por delivery e drive-thru.

O empreendimento está em constante modernização, sempre apresentando programações culturais, de entretenimento e ações sociais em prol das comunidades locais.