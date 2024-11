Alpha Square Mall promove lazer gratuito aos sábados com atividades para toda família

Foto: Divulgação

A atração do dia 9 de novembro destaca oficina criativa de arte com argila, oferecendo às crianças a oportunidade de explorar

suas habilidades artísticas e aprender novas técnicas a cada Kids Club

O Alpha Square Mall, em Alphaville, se consolida como uma das principais opções de lazer para as famílias da região, oferecendo entretenimento gratuito aos sábados, através do Kids Club. Com uma programação especialmente desenvolvida para promover diversão e interação entre pais e filhos, o empreendimento apresenta atividades que resgatam brincadeiras de época e promovem o aprendizado por meio da arte e do movimento.

Entre as atrações deste sábado, 9 de novembro, destaca-se a oficina de arte com argila, onde as crianças poderão soltar a imaginação e criar peças únicas, desenvolvendo habilidades manuais e explorando a criatividade. Os pequenos aprenderão a moldar e esculpir diferentes formas e objetos, permitindo que suas ideias ganhem vida em três dimensões.

A atividade melhora as habilidades motoras, a concentração, a paciência e a atenção aos detalhes durante o processo criativo. Além disso, a programação do dia conta com danças e coreografias, que estimulam o movimento e a expressão corporal em atividades dinâmicas e envolventes.

Os tradicionais jogos de tabuleiro também marcam presença, oferecendo momentos de descontração e raciocínio, enquanto as gincanas e desafios trazem uma dose extra de diversão com atividades de competição amigável. Para completar, o Alpha Square Mall terá brincadeiras de época, que resgatam a nostalgia dos pais e oferecem às crianças a oportunidade de experimentar jogos clássicos e atividades coletivas.

O Alpha Square Mall é considerado o shopping jardim de Alphaville, graças à sua ambientação diferenciada repleta de área verde, diferente dos empreendimentos comerciais convencionais. Foi inaugurado em 2011, possui 72 lojas distribuídas em 2 pisos e diversas opções em gastronomia, serviços, boutiques no segmento de moda masculina, feminina e infantil, decoração, espaços com estética, beleza, bem-estar, floricultura e pet shop, entre outros.

Kids Club do Alpha Square Mall

Programação gratuita

Quando: aos sábados

Horário: das 13h às 17h

Dia 09/11

Oficina arte com argila

Danças e coreografias

Jogos de tabuleiro

Gincanas e desafios

Brincadeiras de época

Redes sociais: @alphasquaremall no Instagram e Facebook

Telefone: 11 2664-0406

Avenida Sagitário, 138 – Barueri

Site: www.alphasquaremall.com.br