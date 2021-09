Alphaville completa 48 anos com forte projeção no País e no mundo. Homenagem da Prefeitura de Barueri.

Foto: Secom Barueri

Há exatos 48 anos era dado início a um bairro planejado para sediar indústrias e empresas, agregando posteriormente no projeto residenciais de alto padrão. No dia 21 de setembro de 1973, Alphaville saia da prancheta dos arquitetos e começava a se projetar para Barueri e para o mundo.

A área inicial de mais de 16 milhões de metros quadrados, com obras empreendidas por uma construtora privada, Albuquerque Takaoka S.A., recebeu ao longo do tempo uma série de intervenções urbanas e criação de serviços públicos da Prefeitura de Barueri (uma parte do bairro, contudo, pertence ao município de Santana de Parnaíba).

Parque, ciclovia, viveiro, além de obras viárias, gestão de trânsito e manutenção de avenidas são as principais contribuições do poder público local. A presença da administração pública municipal é constante e também é o principal instrumento de incentivo ao desenvolvimento socioeconômico do bairro, que abriga 12.376 empresas de todos os portes e uma população residente de cerca de 35 mil pessoas, dentro de Barueri.

Representantes das principais companhias do mundo estão instaladas em Alphaville, graças, inclusive, à uma política arrojada de incentivos fiscais. De acordo com a Secretaria de Indústria, Comércio e Trabalho (Sict), a principal companhia, em termos de arrecadação de tributos, é a Netflix, a gigante internacional de serviço de streaming (principalmente de filmes e séries) com mais de 60 milhões de usuários no mundo.

A exemplo da Netflix, marcas como Cielo e Elo (serviços de pagamentos eletrônicos), Sodexo (serviços para empresas como vale alimentação, soluções em saúde, gestão de frotas), C&A (moda e vestuário), Mercado Livre (compras via internet), Ambev (bebidas), Vivo (telefônica), entre outras têm em Alphaville uma ou mais unidades de negócios.

Serviços da Prefeitura

A Administração Municipal de Barueri está também na vida cotidiana de Alphaville por meio de vários equipamentos públicos. O Parque Ecológico (av. Doutor Dib Sawaia Neto, 1.600) tem amplo espaço de lazer e pista de caminhada, compreendendo cerca de um milhão de metros quadrados de área e é um exemplo do esforço da municipalidade na preservação de áreas verdes.

O Viveiro Municipal, ao lado do Parque Ecológico, é parte da mesma política ambiental implementada pela Prefeitura. Lá estão acondicionadas centenas de mudas de árvores nativas, com serviço de doação de até cinco mudas para os munícipes.

Outra melhoria instalada no bairro é a ciclovia localizada na Via Parque, aberta aos domingos das 7h às 17h.

Alphaville conta ainda com serviço de coleta seletiva, sistema porta-a-porta, bem como de um programa de compostagem realizado em conjunto com a Associação Residencial e Empresarial de Alphaville (AREA), que utiliza os materiais gerados na manutenção das áreas verdes (resíduos, folhas e podas) para produzir adubo que é utilizado posteriormente para fertilizar os próprios jardins e canteiros do bairro.