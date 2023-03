Amanhã, 26 de março: Aniversário de 74 anos de Barueri com grandes shows

Fotos: Divulgação A Prefeitura de Barueri, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo (Secult), organizou uma programação especial para toda a família barueriense comemorar o aniversário de 74 anos de emancipação político-administrativa do município, data celebrada em 26 de março.

Destaque para os shows gratuitos, como o do cantor Thiaguinho, que se apresenta no dia 26 de março, às 20h, em frente ao Ginásio Poliesportivo José Corrêa, localizado na avenida Guilherme Perereca Guglielmo, 1.000, no Centro da cidade.

Já na Praça das Artes, a programação segue no dia 26 de março com “O Teatro Mágico”, às 18h. Um pouco mais cedo, às 10h, é a vez da criançada curtir o espetáculo musical “Grandes Pequeninos”, com Jair Oliveira e Tania Khalill, que também terá uma sessão exibida no dia anterior, em 25 de março, às 16h. Também gratuito. Os ingressos serão distribuídos na bilheteria duas horas antes de cada apresentação e serão concedidos até três convites por pessoa.

Confira detalhes da programação de aniversário deste final de semana:

Show do “Thiaguinho”

O cantor, compositor e instrumentista Thiaguinho se apresenta em Barueri divulgando duas décadas de carreira. O repertório deverá ser baseado nos dois últimos projetos: “Infinito”, de 2021, com composições inéditas e os maiores sucessos da carreira de artista; e “Meu Nome é Thiago André”, que traz músicas que fizeram parte da formação musical do cantor e lhe são referência. Thiaguinho passou a ser conhecido após participar do programa “Fama”, da TV Globo, e em seguida assumiu o vocal do grupo de pagode Exaltasamba, alcançando o reconhecimento nacional. Em 2012, decidiu seguir a carreira solo e, desde então, projetos ligados aos ritmos do pagode, samba, R&B e pop se fazem presentes em suas canções, criando uma identificação natural com diversos públicos.

Dia: 26 de março, às 20h

Local: Em frente ao Ginásio Poliesportivo José Corrêa

Endereço: Avenida Guilherme Perereca Guglielmo, 1.000 – Centro – Barueri – SP

Gratuito

Show de “O Teatro Mágico”

Recordistas em público na Virada Cultural da Prefeitura de São Paulo em 2007 e em 2008, este grupo musical remete no mesmo palco a diversas representações artísticas, como teatro, circo, poesia, música e literatura, por exemplo, atraindo um público de todas as idades. Criado, em 2003 na cidade de Osasco pelo ator, músico e compositor Fernando Anitelli, o “Teatro Mágico” é apresentado com amigos e artistas de Anitelli.

Dia: 26 de março, às 18h

Local: Praça das Artes

Endereço: Rua Ministro Raphael de Barros Monteiro, 255 – Jardim dos Camargos – Barueri – SP

Entrada: Gratuita. Ingressos na bilheteria 2 horas antes do show. Máximo de 3 ingressos por pessoa.

Peça teatral “Grandes Pequeninos”

Espetáculo musical apresentado por Jair Oliveira, conhecido como Jairzinho, e sua esposa Tania Khalill, que abordarão o universo mágico dos bebês, tendo como repertório as músicas de Jair Oliveira que compõem o CD de mesmo nome, indicado ao Grammy Latino na categoria Melhor Álbum Infantil de 2009.

Dias: 25 de março, às 16h, e 26 de março, às 10h

Local: Praça das Artes

Endereço: Rua Ministro Raphael de Barros Monteiro, 255 – Jardim dos Camargos – Barueri – SP