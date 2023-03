Barueri 74 anos: uma cidade que trabalha para cuidar bem de sua população

Foto: Benjamin Sepulvida/ Secom

A população de Barueri é uma das mais felizes do Estado de São Paulo, de acordo com o Mapa da Felicidade, estudo que acaba de ser reeditado pelo Instituto Cidades em comemoração ao Dia Internacional da Felicidade, celebrado em 20 de março. Realizada pela primeira vez em 2004, a pesquisa mostra que de lá pra cá apenas, apenas duas cidades registraram aumento no índice (de 11 analisadas), e Barueri está entre elas. A pontuação do município passou de 6,19 para 6,51.

Muitos fatores contribuem para tal resultado e a Prefeitura não mede esforços para garantir aos seus moradores mais qualidade de vida. Isso perpassa por diversos setores.

Saúde

Barueri conta com uma forte estrutura em saúde. Agora são 19 UBSs, seis prontos-socorros (um infantil); três Caps (infantojuvenil, adulto e álcool e drogas); uma Farmácia Municipal 24 horas; um Centro de Especialidades; um Centro de Diagnósticos; um Hospital Municipal; um Centro de Hemodiálise; uma Maternidade Municipal; entre outros.

Segurança

O moderno sistema de videomonitoramento com 520 câmeras ligadas ao sistema Detecta, alinhado ao efetivo de uma Guarda Civil Municipal e uma Defesa Civil bem equipadas e integradas com as polícias civil e militar, ao Conselho Tutelar e demais órgãos reforçam a sensação de bem-estar. A cidade conta também com a Delegacia de Defesa da Mulher 24h, a Guarda Maria da Penha e demais recursos do setor.

Educação

Com 106 escolas municipais, Barueri atende 65.889 alunos desde a maternal até o Ensino Fundamental e a Educação de Jovens e Adultos, tudo equipado com os mais modernos recursos tecnológicos. Destaques para o Centro de Referência da Primeira Infância, os 20 polos que abrigam o projeto Sala Maker e o Núcleo WIT de Tecnologias Inovadoras. No ensino técnico e profissionalizante há os cursos oferecidos pela Fundação Instituto de Educação de Barueri (Fieb), a Etec, o Senai e a Fatec, além de projetos de qualificação profissional ministrados por órgãos municipais.

Social

Os projetos desenvolvidos pelo Fundo Social de Solidariedade, com o apoio da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (Sads), têm sido referência, como o programa ReNascer, a Horta da Gente e dezenas de ações voltadas à população vulnerável. O município também se destaca em ações de grande impacto social, como a Campanha do Agasalho e o Graacc, dentre outras.

Esportes

Uma ampla e moderna infraestrutura esportiva leva o incentivo à prática de atividades físicas e ao aprimoramento em diversas modalidades, inclusive de alto desempenho. Aliado a isso há um grande projeto que oferta opções esportivas a crianças, adultos e idosos.

Meio Ambiente

Com quatro parques (Dom José, Ecológico, Linear e o Taddeo Cananéia), Barueri conta, ainda, com um Orquidário, um Viveiro Municipal, um Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas) e um Centro de Proteção ao Animal Doméstico (Cepad). Além disso, é uma cidade com muitas praças remodeladas e com a melhor estrutura.

Cultura