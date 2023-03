Seletiva da linha Miss Universo para Miss Barueri, Miss Santana de Parnaíba e Miss São Paulo Capital no dia 31/03

Acontecerá, no dia 31/03, às 13:00hs na Agência Top Look, do apoiador Luiz Nobuki, na Vila Mariana, a seletiva oficial para os títulos Miss Barueri, Miss Santana de Parnaíba e Miss São Paulo Capital, cujas escolhidas irão com faixas oficiais, para a seletiva em Ribeirão Preto, no dia 06 ou no dia 07 de abril, para o Miss São Paulo Universo (estadual). As candidatas devem ter comprovantes de que são das 3 (três) cidades. Apoio Top Look, Newsville Editorial e Poppe Editorial. Aberto para apoiadores e patrocinadores. Faixas: Mago das Faixas.

A linha Miss Universo é a mais conhecida e conceituada mundialmente e o concurso Miss Brasil Oficial, da Organização Nacional MBU, administrado pela linda Miss Brasil 2015, Marthina Brandt, e deverá acontecer no mês de junho.

A Seletiva das 3 cidades paulistas, no dia 31/03, é oficialmente licenciada para Katherine D’Amaro, moradora do Alphaville 1 e dona da Kathu Entertainment, em parceria com Gláucia Poppe, jornalista editora em Alphaville há mais de 30 anos, proprietária das marcas registradas – Miss Barueri, Miss Santana de Parnaíba e Miss São Paulo Capital – no INPI – Instituto Nacional de Propriedade Industrial, que devem passar para as mãos de Katherine no mês de junho.

Cuidadosamente, candidatas estão sendo inscritas pra a seletiva, de forma que as três escolhidas sejam excelentes candidatas para o certame estadual, que é coordenado pelo experiente e competente Éder Rodrigo Ignácio de Ribeirão Preto.

Na seletiva, as candidatas pagarão uma pequena taxa de R$50,00 e, devem comparecer com roupa normal, levando biquini tipo cortininha de preferência na cor preta. Devem ter entre 18 e 27 anos, com curso em andamento, ou completo, técnico ou superior. As novidades nas regras deste ano, para o MU, é que serão aceitas candidatas casadas, com filhos e trans. A boa forma física, desembaraço e boa fluência verbal, são requisitos essenciais, com noções de passarela, e se possível, em inglês. Devem ir bem penteadas com cabelos soltos e maquiadas levemente. As demais informações serão dadas no local, por Gláucia e Katherine.

Gláucia está desde setembro de 2003 como coordenadora municipal na linha Miss Universo. E, é diretora presidente da ACMMESP – Associação de Coordenadores Municipais de Misses do Estado de São Paulo. A seletiva será realizada dentro das regras oficiais, rigorosamente.

As inscrições para a seletiva irão até o dia 30/03, um dia antes da mesma. Maiores informações pelo WhatsApp 11 4193-5042, com Katherine.