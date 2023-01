Assalto à Claro no Shopping Tamboré – um suspeito já identificado

A Delegacia de Polícia de Alphaville/ Barueri, já conseguiu identificar um dos 3 suspeitos (foto acima) do assalto feito na quinta feira, no Shopping Tamboré, em Alphaville/ Tamboré.

O assalto aconteceu por volta das 10h:10 da Manhã, onde 3 homens, um com uniforme de manutenção da Vivo, armados, renderam dois funcionários da loja Claro, e roubaram cerca de 200 aparelhos celulares, a maioria, IPhone, contabilizando aproximadamente 1 milhão de reais.

Saíram em fuga, dois com mochilas cheias do produto do furto, e um dando retaguarda com uma metralhadora, que apontava para quem estava no seu caminho. Ninguém ficou ferido.

Fugiram em um Sienna preto, depois conferido como veículo furtado. Na entrada, dois usaram este veículo e um deles entrou com carro de aplicativo. O Sienna foi abandonado nas proximidades do shopping. A polícia foi acionada pelo shopping às 10h:30 e quando chegou ao local, os criminosos já tinham fugido.