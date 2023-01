Temporal com fortes ventos em Alphaville causa quedas de Ã¡rvores e postes causando congestionamento

Temporal com fortes ventos em Alphaville causa quedas de árvores e postes causando congestionamento

Fotos: Reprodução Instagram – AREA

Na tarde de ontem, Alphaville recebeu um temporal de grande proporções, com ventania. Vários pontos tiveram árvores arrancadas do solo ou partidas, e postes partidos. A Via Parque precisou ser interditada para o trânsito com 11 árvores e dois postes que caíram nas pistas. Em 72h Barueri teve 190,8 mm de chuvas acumuladas.

A Alameda Mamoré e outras vias também tiveram estas quedas. O trânsito ficou caótico. Com o fechamento da Via Parque, a Avenida Yojiro Takaoka e a Avenida Alphaville ficaram congestionadas, quase que paradas, só regularizando por volta das 20:00 horas.

A Via Parque teve o seu trânsito liberado depois que equipes da Prefeitura de Barueri, Semurb (Secretaria de Mobilidade Urbana), SSM (Secretaria de Serviços Municipais, Sema (Secretaria de Meio Ambiente) e a Enel, trabalharam toda a madrugada. A AREA – Associação Residencial e Empresarial Alphaville, também trabalhou sem parar para conseguir liberar as demais vias.