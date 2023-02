Barueri aplicou mais de 18 mil vacinas contra o HPV nos últimos dois anos

Foto: Ricardo Santos/ Secom

A rede municipal de saúde de Barueri aplicou um total de 18.333 doses da vacina contra o HPV (Papilomavírus Humano) em meninos e meninas de 9 a 14 anos de idade nos últimos dois anos (2021 e 2022), conforme preconiza o Programa Nacional de Imunizações (PNI).

Desse total, 9.948 vacinas foram aplicadas só em 2022, sendo 4.967 em meninas e 4.981 em meninos. Já em 2021, a rede aplicou 8.385 doses do imunizante, das quais 4.995 destinaram-se às meninas e 3.390 aos meninos.

O que é HPV?

O HPV é um vírus altamente transmissível e ocorre principalmente durante o sexo desprotegido, porém, por se alojar na mucosa e na pele da região genital, nem sempre o preservativo por si só previne a contaminação, constatando que a vacinação é a forma mais eficaz de combater o vírus causador de doenças graves como câncer de colo de útero e pênis.

Público-alvo

De acordo com o Comunicado da Divisão de Imunização – 5/2022 da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, atualmente, a idade para meninos e meninas para imunização contra HPV está compreendida na faixa etária entre nove e 14 anos, e para imunossuprimidos de nove a 45 anos de idade, vivendo com HIV, transplantados de órgãos sólidos (coração, rins, pâncreas, pulmão e fígado) e medula óssea, e pacientes oncológicos.

Onde e quando tomar

O imunizante contra o HPV está disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) o ano inteiro. Basta apresentar a caderneta de vacinação em qualquer unidade.

O esquema vacinal do HPV para meninos e meninas prevê a aplicação de duas doses com um intervalo de seis meses entre a primeira e a segunda dose.

Para imunossuprimidos com idade entre nove a 45 anos, pessoas com HIV, transplantados de órgãos sólidos, medula óssea e pacientes oncológicos são necessárias três doses da vacina, com a segunda dose administrada após dois meses da primeira aplicação e a terceira, seis meses depois da primeira (0, 2 e 6 meses).

Números do Brasil

De acordo com o Ministério da Saúde, é estimado que o Brasil tenha de nove a 10 milhões de pessoas infectadas pelo Papiloma Vírus Humano e que, por ano, surjam 700 mil novos casos.

