Vacinação de crianças a partir de 6 meses contra a Covid-19 continua em Barueri

Foto: Ricardo Santos/ Secom

A vacina contra Covid-19 para crianças a partir de seis meses a menores de 12 anos de idade está novamente disponível em Barueri. A aplicação pode ser feita em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS), exceto nas unidades Maria Magdalena Macedo (Jd. Santa Cecília), Drª. Elisabete Izilda Duleba (Chácaras Marco) e Vince Nemeth (Jd. Audir – em reforma).

A Secretaria de Saúde faz o alerta para a baixa cobertura vacinal desse público e lembra a importância da imunização da faixa etária.

“A pandemia continua sendo considerada uma emergência de saúde pública de importância internacional. A vacina é segura! Dados mostraram que a incidência de efeitos adversos causados às crianças pela vacina é rara. Imunizar o público infantil não só ajuda a reduzir a circulação do vírus, como é fundamental para preservar a saúde das crianças brasileiras”, afirma Rafael Adão Buozo, da Coordenadoria de Vigilância em Saúde.

Coronavac

A vacina Coronavac está disponível apenas na UBS Benedito de Oliveira Crudo, que está atendendo temporariamente no 1º andar do Centro de Especialidades (Centro).

Sobre a imunização com Coronavac em crianças, o Ministério da Saúde orienta a aplicação no público de três e quatro anos, sendo a segunda dose após 28 dias da primeira dose. Até este momento não há previsão de dose de reforço para crianças menores de cinco anos.

Disponível para todos os públicos

A Secretaria de Saúde ressalta que as vacinas contra a Covid-19 estão disponíveis para todos os públicos preconizados nas 18 UBSs do município.

Entenda o esquema vacinal

Primeira dose

Disponível para todas as pessoas a partir de 6 meses de idade.

Segunda dose

– Pfizer Baby: disponível para todas as crianças a partir de 6 meses de idade a menores de 5 anos, 28 dias após a 1ª dose deste imunizante.

– Coronavac: disponível para pessoas a partir dos três anos, 28 dias após primeira dose deste imunizante.

– Pfizer pediátrica: disponível para crianças de 5 anos a menores de 12 anos, 56 dias após a primeira dose deste imunizante.

– Pfizer adulto: para pessoas maiores de 12 anos e menores de 18 anos, 56 dias após primeira dose deste imunizante.

– Pfizer Adulto: para pessoas com 18 anos ou mais, 21 dias após primeira dose deste imunizante.

– AstraZeneca: para pessoas com 18 anos ou mais, 56 dias após primeira dose deste imunizante.

Terceira dose crianças (apenas crianças de 6 meses a menores de 5 anos possuem esquema primário composto de 3 doses)

– Pfizer Baby: disponível para todas as crianças a partir de 6 meses de idade a menores de 5 anos, 56 dias após a segunda dose deste imunizante.

Dose adicional

- Disponível para pessoas com mais de 12 anos de idade com alto grau de imunossupressão.

- Pessoas com alto grau de imunossupressão com mais de 18 anos que tomaram a segunda dose há pelo menos 28 dias; e pessoas com alto grau de imunossupressão com 12 anos e menores de 17 anos que tomaram a segunda dose há pelo menos 56 dias.

1º reforço (3ª dose)

- População em geral que tomou a segunda dose há pelo menos 4 meses com os imunizantes Coronavac, AstraZeneca, Pfizer pediátrica e adulto.

– Pessoas com alto grau de imunossupressão com mais de 12 anos que tomaram a dose adicional há pelo menos 4 meses.

– Janssen: disponível para pessoas com mais de 18 anos que tomaram a dose única do imunizante da Janssen há pelo menos 2 meses.

2º reforço (4ª dose)

– Pessoas com alto grau de imunossupressão com mais de 18 anos que tomaram a primeira dose de reforço há pelo menos 4 meses.

3º reforço (5ª dose)

– Pessoas com alto grau de imunossupressão com mais de 18 anos que tomaram a segunda dose de reforço há pelo menos 4 meses.

Fique atento aos endereços e horários de funcionamento das Unidades Básicas de Saúde clicando AQUI.

Vacina bivalente

A vacina bivalente contra a Covid-19 protege do vírus original e também da variante Ômicron e suas subvariantes. Assim como os demais municípios, Barueri aguarda o recebimento de doses para começar a aplicação desse novo imunizante.