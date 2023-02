Muralista Kobra participa de evento realizado pela Prefeitura de Santana de Parnaíba sobre cultura de rua

Foto: Secom

Evento “Hip Hop de quebrada, pra quebrada” aconteceu no CEU das Artes no Parque Santana

No último domingo (05/02), no CEU das Artes no Parque Santana, a Prefeitura de Santana de Parnaíba, juntamente das secretarias de Cultura e Turismo e Casa Civil, realizou o evento “Hip Hop de quebrada, pra quebrada”.

O evento contou com apresentações de hip hop, confecção de grafites, além da presença do muralista Eduardo Kobra, artista conhecido mundialmente, que produziu um mural e conversou com os artistas locais presentes. “Para mim é um privilégio, minha história, minha origem é na comunidade. Vários artistas, de várias gerações que a gente está vendo, alguns da história do hip hop, outros artistas mais jovens, mas são talentosíssimos e é bacana ter essa troca!”, comentou Kobra.

A iniciativa teve o intuito de incentivar a cultura de rua, garantindo o acesso popular às mais diversas formas de expressão e apoiando o trabalho dos artistas locais. A artista Ana Luísa falou sobre a iniciativa. “Esse tipo de evento é muito importante para as pessoas se sentirem representadas, para ver um pouco mais de arte, um pouco mais de grafite!”, disse.

Quem também esteve no evento foi o ex-prefeito, Elvis Cezar, que exaltou o trabalho da cultura na formação da população. “Democratização da cultura, sobretudo a cultura de rua, cultura periferica, cultura que gera oportunidade e transformação social”, finalizou o apresentador de TV.

Nos últimos anos, a Secretaria de Cultura do município vem realizando o reforço e a valorização do street art. No ano passado, por exemplo, a cidade recebeu, no Centro de Memória e Integração Bertha Nérici — CEMIC, a exposição “De dentro para o Centro”, que reuniu, de maio a julho, painéis com grafites de artistas locais e teve abertura recheada de apresentações de grupos de hip hop da cidade.