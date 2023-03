Barueri – Casa do Trabalhador seleciona para vagas de emprego em supermercado

Foto: Lourivaldo Fio/ Secom

No dia 14 de março (terça-feira), a Secretaria de Indústria, Comércio e Trabalho de Barueri (Sict), por meio da Casa do Trabalhador, realizará o processo seletivo para vagas de emprego no Mambo Supermercados, no município de Barueri, em Alphaville.

Para participar, o candidato deverá reservar a carta de encaminhamento até o dia 13 de março (segunda-feira) pelo Sine Fácil ou retirar na Casa Trabalhador. Quem nunca acessou o Sine Fácil e tiver dificuldades, pode solicitar o QR Code diretamente na Casa do Trabalhador.

A maioria das vagas são para os candidatos com ensino médio completo, com exceção das vagas de Empacotador e Auxiliar de Cozinha, que exigem apenas o ensino fundamental.

O processo seletivo ocorrerá na própria Casa do Trabalhador, que fica no Ganha Tempo (avenida Henriqueta Mendes Guerra, 550, no Jardim São Pedro). A informação sobre os horários das entrevistas estará disponível na carta de encaminhamento.

Os salários variam entre R$ 1.118,00 a R$ 3.002,00. Entre os benefícios estão Auxílios médico e odontológico, Vale-transporte, refeição no local com café da manhã e almoço, Cesta Premium e desconto em produtos da loja.

Confira as vagas: