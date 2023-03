Barueri – Nos dias 13 e 17 acontecem seletivas de emprego no Ginásio Poliesportivo José Corrêa

Foto: Arquivo Secom

Nos dias 13 e 17 de março (segunda e sexta-feira, respectivamente), a Secretaria de Indústria, Comércio e Trabalho (Sict), por meio da Casa do Trabalhador, realizará processo seletivo para vaga temporária de Auxiliar Logístico. As entrevistas começam às 9h com tolerância de 15 minutos no Ginásio Poliesportivo José Corrêa, situado na avenida Guilherme P. Guglielmo, 1000 – Centro.

Os interessados devem levar documentos pessoais com foto e currículo atualizado. Pede-se ensino médio completo, com experiência mínima de seis meses e disponibilidade para trabalhar em turnos. A oportunidade é para atuar na cidade de Cajamar.

Benefícios

O salário oferecido é de 1.781,00, com refeição no local, seguro de vida e transporte fretado. A vaga é para auxiliar no processo de picking, packing, armazenagem, carga e descarga. A busca por vagas também pode ser feita pelo aplicativo Sine Fácil. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4199-1333.