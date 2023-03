Barueri mobiliza força-tarefa em prol das vítimas das chuvas

Foto: Benjamin Sepulvida/ Secom

A forte chuva que caiu ao longo desta terça-feira (14) nos municípios da região metropolitana de São Paulo causou diversos pontos de enchentes, inclusive na cidade de Barueri. A Prefeitura de Barueri, por meio das Secretarias de Segurança Urbana e Defesa Social (SSUDS), de Mobilidade Urbana (Semurb), de Serviços Municipais (SSM), de Assistência e Desenvolvimento Social (Sads) e da Habitação (Sehab), tem promovido uma força-tarefa para atender às vítimas desta forte chuva que atingiu a cidade.

O Jardim Maria Helena, um dos bairros mais atingidos recebeu o apoio das equipes municipais durante todo o período da noite e madrugada. Na ocasião, foram realizadas a limpeza das vias públicas, a remoção de entulhos e móveis danificados e a doação de dezenas de cobertores e colchões, além de distribuição de kits lanches. Também foram perguntadas às famílias se necessitavam de locais para abrigo e não houve essa demanda.

Para dar continuidade ao apoio aos moradores, no início da manhã desta quarta-feira (15), a Prefeitura de Barueri através da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil e da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social montou um Posto de Atendimento, na praça da avenida Bariloche, dedicado às famílias do bairro do Jardim Maria Helena que foram atingidas. Entre as ações estão o fornecimento de cestas básicas, colchões e cobertores.

As Secretarias de Esportes e de Assistência e Desenvolvimento Social juntaram forças para a produção de 300 refeições (marmitex) a serem entregues dia 15, na Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI) Professora Elaine Calsolari, na rua Niterói, 113, no Jardim Maria Helena.

Entre 15h e 17h, desta terça-feira (14), o acumulado de chuva na região chegou a 75mm entre o limite dos municípios de Barueri e Carapicuíba. No período de 24h, Barueri registrou 78,4mm de chuva e em 72h chegou a 115,3mm.

A chuva é considerada fraca quando a intensidade é menor do que 5,0mm/h, moderada entre 5,0 e 25mm/h e forte ao atingir o índice de 25,1 a 50mm/h. Maior do que 50,0mm/h, a chuva é muito forte.

Ações de combate às enchentes

Para conter as enchentes, a Prefeitura de Barueri segue com uma série de obras.

Destaque às obras como a do piscinão do bairro Vila Marcia com 24 mil metros quadrados de área e que deverá reter mais de 350 milhões de litros de água.

No Jardim Silveira, também está em fase de construção o piscinão do córrego Laranja Azeda. Esse reservatório terá a capacidade de reter cerca de 120 milhões de litros de água em caso de chuvas torrenciais, evitando inundações na região que faz limite com o município de Jandira.

E no bairro do Alphaville/Tamboré, o “tunnel liner” segue em construção com essa obra de canalização e drenagem das águas da chuva para serem destinadas ao rio Tietê. Este túnel tem cerca de seis metros de construção abaixo do nível da rua e uma extensão de um quilômetro, que vai da alameda Araguaia até a avenida Piracema.

Além das obras, a Prefeitura de Barueri promove trabalhos de manutenção que acontecem ao longo de todo o ano. Dentre as ações, a limpeza de bocas de lobo dos bairros.

Há também uma intensificação das campanhas de conscientização ambiental para que o munícipe não descarte o lixo e o entulho em lugares inadequados. Já a Defesa Civil segue com os alertas informando sobre a previsão de chuvas fortes e riscos de desabamento. E como forma de visualizar a situação das vias, o munícipe tem a possibilidade de checar as imagens pelas câmeras espalhadas pela cidade, por meio do link: https://servicos.barueri.sp.gov.br/cameras.