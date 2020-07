Barueri: Famílias vítimas da Covid-19 recebem acolhimento de assistentes sociais da Cabs





Fotos: Lourivaldo Fio/ Secom e arquivo

As famílias de Barueri que estiveram ‘cara a cara’ com o novo coronavírus têm recebido acolhimento e suporte dos assistentes sociais que atuam nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), comandadas pela Coordenadoria de Atenção Básica à Saúde (Cabs) do município de Barueri.

No dia 7 de maio, o Serviço Social se estendeu também aos familiares das vítimas da Covid-19, prestando assistência via telefone, fornecendo orientações e intermediando o acesso deles a serviços e benefícios a que possam ter direito.

“Foi elaborado um questionário prévio no qual identificamos o grau de parentesco, composição familiar e rede de apoio dos residentes no domicílio da vítima, existência de contactantes com sintomas, tempo de duração dos sintomas, se procuraram serviço de saúde e qual a conduta. Questiona-se a existência de outros óbitos no domicílio ou familiar e se necessitam utilizar algum serviço municipal no momento ou receber algum benefício social. A partir dessa primeira iniciativa, os atendimentos serão intensificados de modo a contemplar todas as famílias das vítimas de Covid-19 de Barueri”, esclarece Suellen de Araújo Costa, que atua na gestão do serviço social nas UBSs.

Os profissionais também estão planejando as futuras ações que deverão ser implementadas nas UBSs no período de transição, quando os serviços suspensos começarem a ser retomados.

Suellen conta que a equipe tem prestado muitas orientações sobre benefícios sociais, além de auxiliar no recebimento desses também, além de outros encaminhamentos que se façam necessários. “A partir da escuta, caso surja demanda para atendimento em algum serviço municipal, fazemos a articulação necessária, como para acompanhamento psicológico, acessar uma especialidade médica, receber um benefício social, etc.”, complementa.

A assistente social Danila Martins Matelli atua, originalmente, na UBS do Parque Viana. Com a propagação do novo coronavírus ela foi convidada a trabalhar no Pronto-Atendimento do Jardim Paulista (foto abaixo), que serve como hospital de referência para a doença. Lá também essa nova realidade exigiu adaptações da equipe que compõe do Serviço Social e atuação em outras frentes.

“Com a intervenção e articulação do Serviço Social, estabelecemos um serviço de teleatendimento, voltado para o contato com as famílias dos pacientes internados. Nós somos responsáveis por identificar a pessoa de referência na unidade familiar com o intuito do repasse das informações clínicas diárias pela equipe médica, bem como a sensibilização da família para que eleja um membro, a fim de torná-lo referência para tal finalidade. Orientamos os familiares sobre a rotina hospitalar e a dinâmica da unidade, bem como a importância do isolamento social de familiares e contactantes. Atualizamos, sempre que necessário, os contatos telefônicos e referências familiares para disponibilizar às equipes. Esta atividade tem exigido uma prática ampliada e humanizada, pois entendemos que o contato via telefone deve possibilitar o acesso à informação de qualidade e contribuir para amenizar o sofrimento das famílias”, detalha.

Os assistentes sociais estão presentes em todas as UBSs de Barueri. Eles também estão atendendo pacientes que buscam a unidade presencialmente, além de compor projetos voltados ao acolhimento dos profissionais de saúde que atuam com eles na luta contra a Covid-19.