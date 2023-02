Barueri – Fevereiro terá Feira Especial de Adoção de Pets, além de mais eventos pela cidade

Foto: Ricardo Santos/ Secom

As Feiras de Adoção de Pets, que começaram em janeiro deste ano, continuam no mês de fevereiro. Esses eventos são organizados pelo Centro de Proteção ao Animal Doméstico (Cepad), da Secretaria de Recursos Naturais e Meio Ambiente de Barueri (Sema).

Feira Especial de Adoção de Pets

No dia 11/02 (sábado), na sede do Cepad (rua Vera Cruz, 340 – Bairro dos Altos), acontece o evento principal: a Feira Especial de Adoção de Pets, aberta das 9h às 16h.

Mais oportunidades de adotar

Além da Feira Especial, ocorre normalmente a programação mensal de Feiras de Adoção de Pets da Sema em diversas localidades da cidade. Todas serão das 10h às 15h. Confira as datas e locais abaixo.

- Dia 3/02: na Sodimac do Tamboré – alameda Araguaia, 1801

- Dias 04 e 05/02: Parque Ecológico – avenida Dr. Dib Sauaia Neto, 1600 – em Alphaville

- Dia 10/02: Centro Comercial de Alphaville – calçada Flor de Lótus, 78 – praça dos Cravos

- Dias 18, 19 e 26/02: Parque Municipal Dom José – rua Ângela Mirella, 500 – Jardim Barueri

- Dia 25/02: Shopping Flamingo alameda Araguaia, 762 – Alphaville.

Para adotar

Para quem deseja adotar um pet, basta comparecer ao local portando documento oficial como foto, escolher o animal de preferência, assinar o Termo de Posse Responsável e levá-lo para casa.

O secretário da Sema, Marco Antônio de Oliveira (Bidu), lembra que o apoio e presença da população é fundamental para fortalecerem a causa animal. “É importante que a população venha aos eventos e nos ajude com as adoções, o que permite tirar os animais das ruas e colabora com o Cepad, que vai manter as adoções e sua estrutura em perfeito funcionamento. E quanto mais animais adotados, mas pets terão a chance de ingressar ao Cepad e terem um novo lar”, reforça Bidu.