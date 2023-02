Barueri – Volta às aulas movimentará mais de 65 mil alunos da rede de Barueri

Foto: Benjamin Sepulvida/ Secom

A próxima segunda-feira (dia 6) será movimentada. As 106 escolas da rede municipal de ensino de Barueri estão preparadas para a volta às aulas dos cerca de 65 mil estudantes.

Ao longo do período de férias as escolas passaram por serviços de manutenção e toda equipe da Secretaria de Educação preparou conteúdo pedagógico eficiente, projetos inovadores, estrutura impecável para acolher os alunos.

Para o primeiro dia de aula, cada uma das unidades de ensino organizou um esquema especial de acolhimento para receber da melhor forma a comunidade escolar.

A rotina será priorizar a aprendizagem em todos os segmentos. Para tanto, os professores estão empenhados e capacitados para implementar o melhor conteúdo e dedicação para o desenvolvimento de todos.

Para alinhar informações importantes como calendário escolar, avisos sobre horários, apresentação da equipe pedagógica e gestora, entre outros assuntos, no sábado (dia 4) acontecerão as tradicionais reuniões em todas as escolas.

Material escolar e uniforme

Segundo a Secretaria de Educação, já no primeiro dia de aula todos os estudantes receberão um completo kit contendo materiais escolares para o uso cotidiano.

Devido à grande quantidade de uniformes (o kit contém 12 peças), a distribuição será gradual e, já a partir do primeiro dia de aula. As primeiras entregas acontecerão para os estudantes matriculados nos populosos bairros Parque Imperial e Jardim Mutinga.

Educação Tecnológica

Para garantir a aprendizagem, por intermédio de uma educação totalmente tecnológica, as unidades de ensino contam com lousas digitais, 20 polos que abrigam o projeto Sala Maker à disposição de alunos de 4º ao 9º ano de todas as escolas, 30 mil Chromebooks, salas de informática, laboratórios totalmente equipados, entre outros recursos.

O Projeto WIT Tecnologias Inovadoras Essenciais também estará com inscrições abertas. Com cinco núcleos, abriga importantes cursos, como comunicação digital, mundo virtual, IOT – Internet Of Things, Resolução de Problemas (Machine Learning) e Oficinas de Games.

Segurança

A comunidade escolar segue contando com os modernos e eficientes totens de segurança nas portas das unidades. Internamente, câmeras de alta tecnologia estão em pleno funcionamento durante 24 horas. Um monitoramento rigoroso é feito para garantir tranquilidade e bem-estar para todos.

Para o secretário de Educação, Celso Furlan, o objetivo é investir em recursos para manter todos os alunos nas escolas. “Nossa meta é nenhum aluno fora da escola. Para tanto, não poupamos esforços para dar as melhores condições, de modo que todos possam aprender e se desenvolver”, disse.