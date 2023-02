Vacinação contra a Meningite C e imunização infantil contra a covid-19 acontecem neste final de semana em Santana de Parnaíba

Foto: Arquivo

Seguindo com o trabalho de preservação da saúde dos parnaibanos, a Secretaria de Saúde iniciou a campanha de vacinação contra a meningite C, que vai até o próximo dia 28 e terá o dia D neste sábado em todas as USAs e UBSs do município das 08h às 17h. O público alvo da vacinação são jovens de 15 a 19 anos.

Também no sábado ocorre a vacinação infantil contra a covid-19, onde as crianças de 6 meses a 2 anos, 11 meses e 29 dias poderão receber as doses do imunizante contra o vírus causador do coronavírus, por meio da Pfizer baby. Na ocasião, também acontecerá a aplicação de segundas e terceiras doses contra o coronavírus para os demais grupos, incluindo crianças de 5 a 11 anos.

Vale lembrar que no dia as unidades também estarão realizando a atualização vacinal, por isso os munícipes podem aproveitar para atualizar as doses pendentes.

Sobre a Meningite

A meningite c ou meningite meningocócica é uma doença inflamatória que atinge as meninges do cérebro e normalmente pode ser causada por diversos agentes infecciosos, como fungos, bactérias e vírus. Dor de cabeça, náuseas, vômitos e manchas vermelhas na pele estão entre os sintomas da enfermidade que é normalmente transmitida de pessoa para pessoa pelas vias respiratórias e tem como principal meio de prevenção a vacinação.