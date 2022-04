Barueri – Guarda Municipal prende duas quadrilhas no dia 11

Fotos: Divulgação GCM

Na madrugada de segunda-feira, dia 11, a Guarda Municipal de Barueri (GCM) realizou duas ações que resultaram em prisões de duas quadrilhas, uma de roubo de veículos e outra de furto de lojas.

A quadrilha de roubos de veículos atuava nas regiões do Jardim Belval, Jardim Silveira e Parque dos Camargos. Na ação foram presas três pessoas que praticaram o furto de um carro.

O início da operação ocorreu na Rodovia Presidente Castello Branco, quando foi identificado pelo sistema de câmeras de monitoramento um veículo suspeito em direção ao Jardim Belval. Os agentes da GCM acompanharam sua movimentação até o local onde furtaram um outro veículo, quando foram detidos.

Foram encontrados com a quadrilha, chaves “michas”, módulos veiculares e outras ferramentas para a prática dos furtos. Os detidos foram encaminhados à Delegacia Central. O veículo furtado foi recuperado e devolvido ao proprietário.

Furto de lojas comerciais

Na outra ação, a GCM, através do CIM (Centro Integrado de Monitoramento) identificou um veículo anteriormente envolvido em um furto, no mês de dezembro de 2021, em uma loja no centro de Barueri. O setor de Inteligência entrou em ação e os agentes foram até o local da loja.

No acompanhamento da movimentação, identificaram dois homens e uma mulher no interior do veículo suspeito. Os dois homens entraram no estacionamento da loja e lá permaneceram por um tempo e logo que deixaram o local, as viaturas de patrulha ostensiva foram acionadas e interceptaram o veículo.

Na abordagem, foram encontradas diversas ferramentas que provavelmente foram utilizadas na tentativa de entrar na loja. Eles confessaram a intenção do furto e a Guarda os conduziu à Delegacia Central de Barueri.