Encenação do Drama da Paixão em Santana de Parnaíba acontece nos dias 14,15 e 16

Foto: Arquivo

O espetáculo está completando 25 anos em 2022; São esperadas mais de 30 mil pessoas nos três dias de encenação

A encenação do “Drama da Paixão” acontece nos dias 14,15 e 16 de abril em Santana de Parnaíba, na região metropolitana de São Paulo. O espetáculo, que este ano completa 25 anos, deve receber um público superior a 30 mil pessoas nos três dias do evento.

Realizada deste 1997, com o apoio da Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba, o espetáculo é considerado o maior do estado de São Paulo e um dos maiores do país. A encenação, dirigida desde o início pelo diretor de teatro Edmilson Andrade, este ano conta com cerca de 400 pessoas, entre atores, figurantes, coro e bailarinos. O espetáculo acontece em uma área de aproximadamente 6,5 mil metros quadrados próximo a barragem Edgar de Souza, no rio Tietê, em Santana de Parnaíba.

Além da encenação da paixão e morte de Jesus Cristo o espetáculo traz todos os anos a representação de uma passagem do antigo testamento da Bíblia, este ano será a “Bravura de Ester”. O espetáculo tem uma duração de cerca de 2h30 dividido em duas partes e acontece em cinco palcos.

Para a encenação do espetáculo, os atores estão ensaiando desde o dia 05 de março, no próprio local onde ocorrerá o espetáculo, junto a barragem. Nesta quarta-feira, 13, acontece um ensaio geral para os acertos dos últimos detalhes da encenação que começa a partir da quinta-feira, 14. O maior público para o espetáculo é esperado na Sexta-Feira da Paixão,15, por conta do feriado religioso.

Retirada de Ingressos

Este ano, por conta da Covid-19, foram instalados 19 postos de distribuição de ingressos na cidade. Os endereços para a retirada dos convites estão no site da Prefeitura de Santana de Parnaíba (https://www.santanadeparnaiba.sp.gov.br/dramadapaixao/).

Além da retirada de ingressos a prefeitura está cadastrando as caravanas que tradicionalmente vão até a cidade para acompanhar a encenação. Informações na Secretaria Municipal da Cultura e Turismo, telefone (11) 4622.8700, no horário das 8 às 17 horas até quarta-feira, 13.

Por conta das normas sanitárias estabelecidas pelo governo do estado, é obrigatório a apresentação do comprovante de vacinação contra a Covid-19.

Apesar de gratuito às pessoas que quiserem podem colaborar com o Fundo Social de Solidariedade do Município com a doação de alimentos não perecíveis.

Serviço

Drama da Paixão

Local – Barragem Edgar de Souza, Estrada dos Romeiros, km 40 – portão 02 – Santana de Parnaíba

Dias – 14, 15 e 16 de abril 2022

Horário – 20h30

Obrigatório apresentação de comprovante de vacinação contra Covid-19