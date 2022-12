Barueri – Horta da Gente: famílias aprendem o poder da boa alimentação e da sustentabilidade

Foto: Lourivaldo Fio/ Secom

A Prefeitura de Barueri tem levado alimento de qualidade para a mesa de centenas de famílias em situação de vulnerabilidade através do projeto Horta da Gente. Essa iniciativa realizada com a ajuda de trabalhadores que viviam em situação de rua proporciona, além da boa alimentação, a consciência sobre a importância da sustentabilidade.

Isso porque é parte fundamental do Horta da Gente o compromisso das famílias que recebem a cesta de alimentos (verduras e legumes) fazer a separação de materiais que podem ser reciclados e que iriam para o lixo comum.

Jéssica Alves Dias, 33 anos, diarista e mãe de quatro filhos, é um exemplo de como a sustentabilidade e a boa alimentação caminham juntas. Ela recebe a chamada cesta verde e assim como outras famílias é orientada a separar o lixo orgânico (úmido) do reciclável (seco). O lixo seco separado (papeis, plásticos, vidros e metais) é levado à cooperativa de materiais recicláveis Cooperyara e de lá segue para empresas que reaproveitam o material, evitando que acabe em aterros sanitários, ou pior, nos lixões clandestinos.

“Eu não reciclava antes, não tinha esse hábito. Há seis meses que recebo a cesta percebi o quanto é importante fazer isso pelo Planeta”, conta a diarista. Ela ressalta que “para as crianças separar o lixo é uma diversão. Eles aprendem em casa e falam com a avó e com a tia a importância de reciclar. Eles levam essa informação para escola também”.

Resgate social

Idealizado pelo Fundo Social de Solidariedade e implementado pela Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (Sads), o projeto Horta da Gente conta com a mão de obra dos bolsistas do Renascer, programa de resgate social para pessoas que viviam em situação de rua.

“Primeiro: a gente tem que fazer com muito carinho e amor para que as cestas cheguem bem às famílias, e segundo: é gratificante trabalhar aqui. Esse projeto é uma oportunidade, a gente aprende muito e isso pode ajudar no currículo. O projeto me tornou uma pessoa melhor, mais feliz”, disse o bolsista Bruno Cleis Linconln, 29 anos.

Saúde da mesa

A moradora Vanessa da Silva Oliveira, 40 anos, mãe de quatro filhos, e três com o diagnóstico de TEA (Transtorno do Espectro Autista), conta o prazer que é receber uma cesta com tudo fresquinho e livre de agrotóxicos.

“É um modo de carinho e de respeito com a gente e com o Planeta. Nunca tive hábito de reciclar e a gente que é pobre também não tem o hábito de comer verduras com frequência. Eu costumava ir ao fim da feira, para ganhar ou comprar mais barato. Hoje, eu recebo em casa”, relata Vanessa.

Ainda de acordo com ela, o projeto não ensina só a reciclar, mas ajudar o próximo também. “Já doei parte da cesta pra quem precisa. Se puder ter mais espaço e ampliar esse projeto para ajudar mais e mais pessoas seria maravilhoso”, recomenda Vanessa.

A vontade de Vanessa de ampliar o Horta da Gente já é uma realidade. Após a implantação do sistema de cultivo hidropônico em outubro deste ano, o número de famílias beneficiadas aumentou. No mês de novembro foram entregues mais de mil cestas, dobrando a média mensal.

Devido ao grande volume de produção da hidroponia foi possível doar cestas também para uma clínica de recuperação terapêutica, servidores da Secretaria de Serviços Municipais, e participantes do programa dos Núcleos de Moda. A meta é atender mais de cinco mil famílias.