Santana de Parnaíba é a melhor do país em Desenvolvimento Socioeconômico e Ordem Pública

Foto: Arquivo

O Prêmio Band Cidades Excelentes avaliou os mais de 5 mil municípios do país e apontou Santana de Parnaíba como a melhor no indicador entre as cidades com mais de 100 mil habitantes

Pelo segundo ano consecutivo Santana de Parnaíba desponta como referência nacional em gestão pública de acordo com o Prêmio Band Cidades Excelentes. Na edição nacional do prêmio, realizada nesta quarta-feira (30/11), em Brasília, a cidade recebeu o prêmio de 1º lugar no país no quesito Desenvolvimento Socioeconômico – Ordem Pública, entre as cidades com mais de 100 mil a 500 mil habitantes.

No Índice de Gestão Municipal Áquila – IGMA, utilizado para chegar aos resultados do Prêmio, a cidade conquistou uma pontuação de 78,34. Para a formação da nota no indicador foram considerados dados como taxa de jovens que completaram o ensino médio, percentual de pessoas com até 25 anos com acesso ao Ensino Superior, taxa de homicídios, taxa de mortes por armas de fogo, entre outros.

O resultado se deve às políticas públicas adotadas pelo município nos últimos anos para a promoção da qualificação, geração de empregos e garantia da segurança no município, como o Parnaíba Idiomas, os cursos profissionalizantes oferecidos pela prefeitura que já atenderam mais de 10 mil pessoas, além do forte investimento em segurança pública, com a aquisição de novos armamentos, viaturas, e do treinamento constante dos guardas municipais. Não à toa, Santana de Parnaíba lidera os índices de inserção no mercado de trabalho por meio dos PATs, e permanece desde 2014 como a cidade mais segura da região metropolitana de São Paulo.

Além do primeiro lugar alcançado, a cidade ainda foi destaque no indicador Educação, onde despontou como um dos melhores Acesse essa e outras edições através do seu celular com esse QR Code sistemas públicos de formação do país, sendo uma das finalistas da categoria, juntamente com a capital do Paraná, Curitiba, e com a grande campeã Sobral – CE, que há décadas é considerada a melhor educação do país.

Na edição estadual do prêmio, realizada no dia 10 de novembro, Santana de Parnaíba foi considerada a melhor nos indicadores “Educação” e “Desenvolvimento Socioeconômico – Ordem Pública” e foi finalista no indicador “Saúde e Bem Estar” no IGMA, se destacando como gestão de refência entre os demais municípios do estado.

Vale destacar ainda que em cinco dos seis pilares analisados pelo instituto, Santana de Parnaíba conseguiu uma pontuação superior a 70 pontos, totalizando uma média de 72,73 pontos no Índice de Gestão Municipal Aquila – IGMA.

Cidades Excelentes 2021

Na Primeira edição do prêmio realizada em 2021, Santana de Parnaíba foi eleita como a melhor do Brasil na categoria Eficiência Fiscal e Transparência entre as cidades de 100 mil a 500 mil habitantes, totalizando uma nota de 90,54. Na ocasião foram levados em conta dados como percentual de endividamento, autonomia fiscal, capacidade de investir, investimento per capita, resultado fiscal e aderência ao plano de contas.

Outras premiações

Nos últimos 9 anos, a cidade de Santana de Parnaíba se consolidou como referência em gestão pública para o Estado e para o país, e conquistou importantes marcas nos principais rankings e avaliadores da gestão pública.

Em 2016, por exemplo, foi apontada pelo Conselho Federal de Administração como a segunda melhor gestão pública do país. Já em 2019 e 2021, quem reconheceu o trabalho realizado pela cidade foi o Índice Firjan de Gestão Fiscal, onde a cidade apareceu como a número 1 do país.

Nos anos de 2020 e 2021, no Ranking de Competitividade dos Municípios, realizado pelo Centro de Liderança Pública – CLP, Santana de Parnaíba figurou na primeira colocação entre as cidades com até 150 mil habitantes.

Outras marcas alcançadas pela administração municipal nos últimos anos são de 2ª cidade mais segura do Brasil e a mais segura da região metropolitana do Estado de São Paulo desde 2014, 3ª melhor em capital humano no Brasil, primeira cidade 100% LED do País, Conceito A em Saúde, entre outras.

Tudo isso, se deve ao modelo de administração aplicado na cidade nos últimos anos, que entregou mais de 200 obras em todo o município, asfaltou e recapeou mais de 300 km de vias pela cidade, entregou obras como a Nova Ponte sobre o Rio Tietê, o Túnel no Alphaville, 27 novos colégios, mais de 25 unidades de saúde, 8 novos parques pela cidade, 12 ginásios, entre outras obras e projetos que elevaram a qualidade do Serviço Público na cidade.

Sobre o IGMA

Uma parceria entre Band e Instituto Áquila, o Prêmio Band Cidades Excelentes é baseado no Índice de Gestão Municipal Áquila – IGMA, que analisa 6 pilares das gestões municipais (Saúde e Bem-estar; Infraestrutura e mobilidade; Sustentabilidade; Desenvolvimento Socioeconômico e Ordem Pública; Eficiência Fiscal e Transparência; Educação) levando em conta 62 indicadores diferentes.

Com o objetivo de criar análises comparativas para direcionar e impulsionar o círculo de desenvolvimento humano, o índice analisou os dados de 5.570 municípios do país.

Além de premiar os bons gestores, a iniciativa faz com que os municípios trabalhem cada vez mais em busca ao bem comum, possibilitando que as políticas públicas de sucesso adotadas pelos municípios possam ser replicadas em outras cidades.

A pontuação do IGMA

Levando em conta os dados dos municípios, divididos em categorias conforme o número de habitantes, e os critérios adotados como peso de pontuação definidos pelo Instituto, chega-se a uma nota que varia de 0 a 100 por pilar, sendo as notas mais próximas a 100 das mais satisfatórias. As notas abaixo de 50 são consideradas em situação crítica, entre 51 e 65 são consideradas em desenvolvimento; entre 65 e 80 são consideradas desenvolvidas, e os municípios com nota acima de 80 são considerados excelentes.