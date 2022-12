Barueri – Prefeitura entrega Brinquedos de Natal para crianças até 10 anos

Foto: Adalberto Albuquerque/ Sads

A entrega de Brinquedos de Natal, que a Prefeitura de Barueri realiza todos os anos, foi encerrada no sábado, dia 17.

A exemplo de anos anteriores, as crianças matriculadas nas escolas da rede pública municipal retiraram seus presentes na própria unidade em que estudam. Pais ou responsáveis com filhos fora da rede pública também puderam fazer o cadastro e receber o presente entre os dias 14 e 17 de dezembro, no ginásio José Corrêa.

Mais de 50 mil crianças de zero a 10 anos incompletos ganharam seus presentes, todos adequados à cada faixa etária. Foram carrinhos, bolas, jogos educativos, bonecas, entre outros brinquedos que fizeram a alegria da garotada.

A entrega de brinquedos é realizada pela Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (Sads).

Cuidado e carinho

Adriana Bueno Molina, secretária da Sads, participou da entrega e declarou que esta é uma das mais importantes ações da Secretaria. “Podemos ver a alegria das crianças escolhendo seus brinquedos”.

Já Sônia Furlan, presidente do Fundo Social de Solidariedade de Barueri, disse que os brinquedos foram escolhidos com bastante antecedência.

“Estou feliz em ver a alegria das crianças e das famílias. No mês de maio, já começamos a escolher com carinho e cuidado os brinquedos e, este ano, temos muitas opções. É lindo proporcionar isto tudo através do governo municipal para nossas crianças, que são o futuro da nossa cidade”, afirmou Sônia Furlan.