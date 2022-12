Prepare uma deliciosa sobremesa para a Ceia de Natal – Cheesecake de Tapioca

Foto: Divulgação – Prepare uma deliciosa sobremesa para a Ceia de Natal

Da Terrinha sugere receita leve e saborosa de Cheesecake de Tapioca

A tapioca Da Terrinha é um alimento muito versátil e, com ela, você desenvolve receitas muito além das opções tradicionais.

Que tal fazer um delicioso Cheesecake de Tapioca como sobremesa para surpreender toda a família na Ceia de Natal? O melhor de tudo é que esta versão é light, pois leva iogurte grego, cream cheese light e adoçante culinário na calda de frutas (dê preferência à sucralose, que não deixa sabor amargo).

Confira os ingredientes e o modo de preparo abaixo:

Cheesecake de Tapioca

Ingredientes:

1 xícara de Tapioca Da Terrinha

4 colheres de manteiga derretido

300g de cream cheese light

2 potes de iogurte grego

3 colheres de mel

2 xícaras de amora

4 colheres de adoçante culinário

Modo de preparo:

Misture a tapioca e a manteiga derretida;

Cubra o fundo de uma forma com a massa e leve ao forno por 5 minutos a 200°C. Reserve;

Misture o cream cheese, o iogurte e o mel. Reserve.;

Para a calda, misture as amoras e o adoçante culinário.

levando ao fogo em seguida;

Cubra a massa com o creme, em seguida leve ao freezer por 20 minutos;

Retire do freezer, coloque sobre um recipiente e cubra com a calda de amora:

Está pronto! Sirva em seguida.

Sobre a Da Terrinha Alimentos

A Da Terrinha® Alimentos foi fundada em 2008, inicialmente como uma empresa de representações. Logo os empreendedores compreenderam o potencial da tapioca, categoria de produtos que começava a surgir nos lares brasileiros em função da tendência da saudabilidade.

Em 2011 nasceu o Grupo Da Terrinha®, que tem como carro-chefe a goma de tapioca, mas conta em seu portfólio com mais de 170 produtos alimentícios, entre farofas, especiarias, grãos e temperos. Está presente em todas as regiões do país e, também, exporta seus produtos. Visite o site e saiba mais: https://www.daterrinhaalimentos.com/