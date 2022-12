Sobremesa para o Natal: veja como fazer uma charmosa torta de uva com chocolate

Foto: Divulgação Mimo ensina receita que fica pronta em 40 minutos e rende cerca de 15 porções

Inovar na Ceia de Natal é sempre um desafio. Como sugestão, Mimo, a seleção de uvas especiais da Agrivale, trouxe uma sobremesa de dar água na boca: a Torta de Uva com Chocolate

Além de agradar a todos, a torta ainda traz beleza e cores à mesa, deixando a ceia ainda mais bonita. Confira abaixo o modo de preparo:

Torta de Uva com Chocolate

Ingredientes:

2 embalagens de Biscoito Maizena

100 g de castanha-do-pará

1 xícara (chá) de margarina em temperatura ambiente

Raspas de chocolate a gosto

Creme de Chocolate:

2 envelopes de gelatina incolor sem sabor

2 latas de leite condensado

2 latas de creme de leite

2 xícaras (chá) de chocolate em pó

4 colheres (sopa) de rum

Para decorar:

Uvas Mimo Green Dreams

Uvas Mimo Infinity

Modo de Preparo:

- Prepare a massa. Leve ao processador o biscoito maizena, a castanha-do-pará e bata até obter uma farofa. Despeje numa tigela funda, junte a margarina e amasse bem com os dedos para ligar tudo. Forre o fundo de uma forma desmontável (25cm de diâmetro). Leve ao forno médio (180ºC) preaquecido por cerca de 10 minutos ou até que as beiradas comecem a pegar cor e reserve.

- Prepare o creme de chocolate. Dissolva a gelatina em 6 colheres (sopa) de água fria, leve ao banho-maria ou microondas e deixe aquecer sem ferver.

- Bata no liquidificador, o leite condensado, o creme de leite, o chocolate em pó e o rum. Acrescente a gelatina dissolvida e deixe bater mais um pouco.

- Despeje o creme de chocolate sobre a massa, espalhando bem com a ajuda de uma colher. Leve à geladeira por 3 horas.

- Retire a torta da geladeira, desinforme, decore por cima com as uvas Mimo Green Dreams e Mimo Infinity, as raspas de chocolate e sirva a seguir.

Rendimento: 15 porções

Tempo de Preparo: 40 minutos

Sobre a Uvas Mimo

Uvas Mimo são as uvas especiais cultivadas pela Agrivale. Seus frutos se diferenciam no mercado pelo cuidado especial durante o cultivo e colheita, que refletem na qualidade final das uvas.

Sobre a Agrivale

A Agrivale é um dos maiores produtores de uvas de mesa do Brasil. Sediada no Vale do São Francisco, em Petrolina, Pernambuco, cujo local detém as melhores condições climáticas para produção da melhor uva de mesa, a companhia vem transformando o hábito de consumo de uvas por meio de suas marcas Mimo, Duvale, Turma da Mônica, entre outras.

Com a sólida experiência de quem produz uvas há mais de 25 anos, a Agrivale também é a empresa mais certificada em uvas no País, o que atesta a qualidade das suas boas práticas e rege a relação ética entre colaboradores, fornecedores, meio ambiente e consumidores.