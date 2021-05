Barueri – Segunda fase da Campanha Nacional de Vacinação contra a gripe está em andamento

Foto: Junior Holanda/ Secom

A partir desta semana, desde 11 de maio, todas as pessoas maiores de 60 anos e os professores das redes pública e privada já podem se vacinar contra o vírus Influenza, causador da gripe. A campanha vai até o dia 8 de junho. O período marca a 2ª etapa da campanha.

A fim de evitar aglomerações e facilitar a prevenção contra a Covid-19, a Secretaria de Saúde de Barueri adaptou os polos de vacinação em locais amplos próximos às UBSs (Unidades Básicas de Saúde), tais como ginásios, bibliotecas etc.

Quem perdeu a vacinação da 1ª fase (destinada a trabalhadores da saúde, crianças de seis meses a seis anos, gestantes, puérperas e indígenas), pode se dirigir a um dos polos mais próximo de sua residência e garantir a dose única de imunização. Se o munícipe já estiver vacinado contra a Covid-19, deve aguardar um prazo de 14 dias.

Baixa adesão

Na primeira fase, que ocorreu de 12 de abril a 10 de maio, foram vacinados os profissionais da Saúde, crianças menores de seis anos, indígenas, gestantes e puérperas. A adesão foi abaixo do esperado: das 39.519 pessoas previstas para essa 1ª etapa, apenas 16.086 tomaram a vacina até o dia 10 de maio, cerca de 40,7% do público-alvo preconizado nesse grupo.

Vale lembrar que a Influenza ocorre com mais frequência no outono e no inverno, quando as temperaturas abaixam e as pessoas tendem a ficar mais tempo em ambientes fechados, o que propicia a transmissão viral. É importante que ocorra a vacinação para evitar uma epidemia de H1N1, como a que ocorreu em 2009. Além disso, a imunização também desafoga o atendimento a pacientes com sintomas de Covid-19, que são muito parecidos com uma gripe em alguns casos.

Locais de vacinação:

Região Leste

- Polo de Vacinação Ginásio de Esportes Dalmo Martins Duarte – 7h30 às 18h

R. Padre Cícero Romão Batista, 155 – Parque Imperial

- Polo de Vacinação Ginásio de Esportes Manoel Tristão – 7h30 às 18h

R. Nova Aurora, 960 – Jardim Mutinga

- UBS Maria Magdalena Macedo – 7h30 às 16h30

R. do Desterro, 30 – Jardim Santa Cecília

- Polo de Vacinação Centro de Eventos de Barueri – 7h30 às 18h

Av. Sebastião Davino dos Reis, 672 – Jardim Tupanci

- Biblioteca Municipal Luiz Fernandes – 7h30 às 16h30

R. Rio Paraná, 240 – Nova Aldeinha/Aldeia

Região Oeste

- Polo de Vacinação Ginásio de Esportes Francisco Pedro César – 7h30 às 18h

R. Mar Negro, 155 – Jardim Reginalice

- Biblioteca Municipal Salomão Cruz – 7h30 às 16h30

Av. Cachoeira, 74 – Vila Pindorama

- CRAS Jardim Belval – 7h30 às 16h30

R. Casemiro de Abreu, 329 – Jardim Belval

- Arena de Barueri – 7h30 às 18h

Av. Pref. João Villalobo Quero, 1.001 – Jardim Belval

- Complexo Esportivo Engenho Novo – 7h30 às 16h30

R. Marechal Deodoro, 235 – Engenho Novo

Região Sul

- UBS Raquel Sandrini Ruela – 7h30 às 16h30

Av. Giovani Atilio Tolaini, 37 – Jardim Maria Helena

- UBS Júlio Lizart – 7h30 às 18h

R. Orinoco, 136 – Vale do Sol

- Ginásio de Esportes José Momi – 7h30 às 16h30

Av. Guimarães Rosa, 381 – Jardim Tupã

- Polo de Vacinação Ginásio de Esportes do Parque dos Camargos – 7h30 às 18h

Al. Antuérpia, 119 – Parque dos Camargos