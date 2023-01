CCR ViaOeste informa cronograma semanal de obras no Sistema Castello-Raposo

Foto: CCR

A CCR ViaOeste informa seu cronograma de obras semanal a ser realizado entre os dias 02/01 e 08/01. Entre as ações a serem desempenhadas pelas equipes da Concessionária estão os trabalhos de permanentes de recuperação de pavimento, manutenção e conservação da rodovia.

Para a execução dos serviços são necessários interdições temporárias de faixas, podendo ocasionar lentidão ou retenção de veículos em alguns segmentos. A Concessionária reforça aos usuários para que redobrem a atenção e respeitem a sinalização e os limites de velocidade ao passar pelos locais, uma vez que profissionais estarão nas imediações da pista para a realização dos trabalhos.

Para evitar possíveis transtornos nos locais com restrições de tráfego, recomenda-se que os clientes, sempre que possível, programem seus deslocamentos. Condições de tráfego no Sistema Castello-Raposo podem ser conferidas por meio dos canais de comunicação da CCR ViaOeste: 0800 701 5555, no site www.viaoeste.com.br e pelo WhatsApp (11) 2664-6120.

A CCR ViaOeste destaca que o cronograma de obras é dinâmico e poderá sofrer alterações. Em caso de condições climáticas desfavoráveis, os serviços serão reprogramados.

SP-280 – Rodovia Castello Branco

Está em andamento a execução dos serviços para implantação de vias marginais da rodovia Presidente Castello Branco (SP-280) entre os km 22,5 ao km 27, em Barueri, e faixas adicionais entre os km 27 ao km 31,650, pista oeste, em Itapevi. Segue também a obra de duplicação e construção de dispositivo do km 49 ao 51, em Araçariguama, e a construção da ponte sobre o Rio Tietê/ Viaduto sobre a Rodovia Castelo Branco SP-280, Fuad Auada – km 15+800 (Novo Acesso a Osasco).

Estão previstos para a rodovia Presidente Castello Branco, no sentido interior e Capital os serviços de cobertura de buracos e trincas do km 13+460 ao km 79+380. Neste trecho, ainda estão compreendidos os serviços limpeza de placas de solo, limpeza de canteiro central, manutenção de árvores e arbustos, além da recuperação de revestimento vegetal.

No sentido Capital, estes serviços acontecem do km 13+460 ao 23+000 nas regiões de Osasco e Barueri acontecem os serviços de vistoria de OAEs – Obras de Arte Especiais. Já no sentido interior, serão executadas a limpeza de superfícies expostas ao tráfego bem como a instalação e reposição de placas de solo.

SP- 075 – Rodovia Senador José Ermírio de Moraes

Na SP 075 – Rodovia Senador José Ermírio de Moares, os serviços de conservação e manutenção compreendem todo o trecho da rodovia que vai de Itu à Sorocaba (km 00+000 ao 14+900). Nesta região, em ambos os sentidos, acontecem a cobertura de buracos e reparos de trincas, manutenção (poda) de árvores e arbustos, limpeza de canteiro central e de placas de solo.

SP-270 – Rodovia Raposo Tavares

Está andamento a execução dos serviços para duplicação da rodovia Raposo Tavares (SP-270) entre o km 67+000 e o km 86+900 – entre os Municípios de Mairinque e Sorocaba – SP, incluindo os Dispositivos de Acesso e Retorno nos quilômetros 69+000, 74+200, 76+900 e 80+800. No município de São Roque – SP, ocorrem as obras Implantação de dispositivo de retorno na rodovia Raposo Tavares (SP-270) no km 54+300.

Durante toda semana, a partir do km 34+000, no sentido interior, estão previstos os serviços de manutenção e conservação em trechos específicos da rodovia como recuperação de revestimento vegetal, limpeza de canteiro central, limpeza e pintura de superfícies expostas ao tráfego, dentre outros. O trecho que vai do km 91+000 ao km 106+000, no sentido interior, contará com limpeza em linhas. No sentido Capital, a partir do 115+500, em Sorocaba, ao km 34+000, em Cotia, serão executados os serviços de manutenção de dutos de Estações de Tratamento de Água – ETA e de Estações de Tratamento de Efluentes – ETE.

Sobre a CCR ViaOeste: A CCR ViaOeste é responsável pela administração do Sistema Castello-Raposo e gerencia 168,62 quilômetros de rodovias, compreendendo as Rodovias Castello Branco (SP-280), de Osasco a Itu; Raposo Tavares (SP-270), de Cotia a Araçoiaba da Serra; Senador José Ermírio de Moraes (SP-075), de Sorocaba a Itu e Dr. Celso Charuri (SP-091/270), em Sorocaba. Foi a sexta concessionária a integrar o Grupo CCR.

Sobre Grupo CCR: O Grupo CCR atua em serviços de infraestrutura para mobilidade humana, focado nos segmentos de concessão de rodovias, mobilidade urbana e aeroportos. São 37 ativos, presença em 13 estados brasileiros e 17 mil colaboradores. O grupo é responsável pela gestão e manutenção de 3.615 quilômetros de rodovias, realizando cerca de 3,6 mil atendimentos, diariamente. Em mobilidade urbana administra serviços de transporte de passageiros de metrôs, trens, VLT e barcas, transportando diariamente, 3 milhões de passageiros. E no segmento de aeroportos, com 19 terminais sob sua gestão, atende a mais de 40 milhões de clientes anualmente. Mais em: grupoccr.com.br