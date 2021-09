Casa do Trabalhador faz seleção para mais de mil vagas a partir da próxima terça, dia 28

Foto: Secom Barueri

A partir da próxima semana, começam dois processos seletivos que oferecem 1.100 vagas de trabalho. Um é para Auxiliar de Logística, o outro para Operador de Telemarketing.

No dia 28 (terça-feira), às 9h, a Casa do Trabalhador fará seleção para Auxiliar de Logística (1.000 vagas temporárias). Podem se candidatar interessados entre 18 e 50 anos, com ensino fundamental, sem necessidade de experiência. A empresa oferece vale transporte e refeição no local. É preciso levar documento com foto, currículo e caneta.

No dia 29 (quarta-feira), haverá seleção para 100 vagas de Operador de Telemarketing, a partir das 9h. Os candidatos têm de ter mais de 18 anos, ensino médio completo e ter experiência em cobrança. É necessário levar documento com foto, currículo e caneta.

Os processos seletivos vão acontecer no Ginásio José Corrêa, na avenida Guilherme Perereca Guglielmo, 1000, no Centro/ Barueri. É impreterível que o candidato chegue no horário indicado, permaneça no recinto com máscara e respeite a distância necessária para evitar aglomeração.