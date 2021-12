Começa hoje o Natal Encantado de Barueri – confira a programação

Fotos: Secom

Com uma decoração de encher os olhos de crianças e adultos, as luzes do Natal Encantado de Barueri se acenderão neste sábado, às 20h, ao som da Orquestra Bachiana Filarmônica, regida pelo maestro João Carlos Martins.

A Prefeitura de Barueri, através da Secretaria de Cultura e Turismo, transformou o Bulevar Central em local onde o clima natalino é a grande atração, junto com uma extensa programação artística.

Uma árvore gigante de 33 metros de altura, a Vila do Papai Noel, com o próprio em pessoa para receber as crianças, e inúmeros atrativos poderão ser conferidos a partir de amanhã à noite.

A programação do Natal Encantando de Barueri segue todos os dias até 22 de dezembro, com apresentações musicais que vão do clássico ao rock, sempre a partir das 19h. A abertura de cada show será feita com artistas da cidade, como os alunos e professores dos Núcleos de Dança, de Música e das Oficinas de Artes.

Artistas nacionais

Entre os artistas que subirão ao palco do Natal Encantado no Bulevar estão, além da orquestra do maestro João Carlos Martins, Luciana Melo, Vanessa da Mata, Paulo Miklos, CPM22, Negra Li, Fafá de Belém, Salgadinho, Planta e Raiz, Maria Cecília e Rodolfo e muitos outros.

No domingo (dia 12), às 19h05, haverá a apresentação do Auto de Natal, do grupo Sia Santa, que traz a encenação da história do nascimento do menino Jesus. Em seguida, às 20h30, será a vez da cantora Luciana Mello subir ao palco e cantar sucessos como “Assim que se Faz”, “Simples Desejo”, entre outros.

Um dos destaques será o Núcleo de Dança de Barueri, que na terça-feira, dia 14, às 19h05, apresenta o espetáculo baseado na obra “A Bruxinha que era Boa”, da dramaturga Maria Clara Machado. Logo em seguida, às 20h30, haverá o show do Trio Titanium – uma união da música erudita e do pop.

Confira a Programação

11/12 - 20h – Maestro João Carlos Martins e Orquestra Bachiana Filarmônica

12/12 - 19h05 – Auto de Natal; e 20h30 - Luciana Mello

13/12 - 19h05 – Banda de Sopro; e 20h30 - Queen Tribute Brazil

14/12 - 19h05 Núcleo de Dança de Barueri; e 20h30 - Trio Titanium

15/12 - 19h05 – Grupo de Choro; e 20h30 – Fafá de Belém com participação de Maestro João Carlos Martins

16/12 - 19h05 – Grupo Cultura Nordestina – Julinha do Acordeon; e 20h30 - Planta & Raiz

17/12 - 19h05 – Quinteto de Cordas de Barueri; e 20h30 - Negra Li

18/12 - 19h05 – Coral Infantil; e 20h30 - Paulo Miklos com participação de Maurício Gasperini

19/12 - 19h05 – Espetáculo de Circo; e 20h30 - Salgadinho

20/12 - 19h05 – Jean Carreiro e Banda; e 20h30 – Maria Cecília & Rodolfo

21/12 - 19h05 – Banda da Cultura; e 20h30 - CPM 22

22/12 - 19h05 – Recital de Piano; e 20h30 – Vanessa da Mata