FSS de Santana de Parnaíba está entregando sacolinhas de Natal para as crianças da cidade

Mais uma entrega das Sacolinhas de Natal foi realizada pela primeira dama Vanessa Ferreira, presidente do Fundo Social de Solidariedade de Santana de Parnaíba.

“Está sendo mágico fazer todas essas entregas, cada sacolinha, cada sorriso de cada criança, é a realização de um sonho. Felicidade nos resume, quero agradecer todos os nossos parceiros e à nossa grande parceira, a Plural Indústria Gráfica , do Tamboré, e quero agradecer à Vivi Reis e a todas as diretoras que estão nos recebendo com carinho. E, seguimos para São Pedro e Fazendinha.”declarou Vanessa.