Compras e Lazer: Parque Shopping Barueri volta a funcionar das 10h às 22h com fortes medidas sanitárias de segurança

Fotos: Divulgação

Com a entrada da região na fase verde do Plano São Paulo, o Parque Shopping Barueri volta a operar em seu horário regular. O empreendimento está de portas abertas de segunda a sábado, das 10h às 22h e domingos e feriados, das 14h às 20h.

Visando garantir a segurança e bem-estar dos clientes, uma série de medidas de proteção contra o Covid-19 foram adotadas, como o uso de máscara obrigatório em toda a área do shopping e a aferição de temperatura realizada nas portarias de acesso. O Parque Shopping Barueri também orienta o distanciamento social de 2 metros entre os visitantes e o atendimento com limite de pessoas por loja. Para que os visitantes sintam-se seguros, o empreendimento reforçou a higienização das áreas comuns e de ambientes como banheiros e praça de alimentação, disponibilizou ‘dispensers’ de álcool gel nas entradas, no ‘mall’, elevadores, banheiros, praça de alimentação e áreas técnicas.

Com exceção do cinema, que não retomou suas atividades até o momento, todas as lojas e serviços do shopping estão operando normalmente e cooperando para garantir um ambiente seguro e agradável para todos.



Parque Shopping Barueri

Estrategicamente localizado próximo à Rodovia Castelo Branco e regiões de grande potencial de consumo, o Parque Shopping Barueri conta com grande variedade de lojas e lazer para toda a família, praça de alimentação completa e agradável, e a moderna e maior área de lazer ‘indoor’ da região, de mais de 2.000 m², da Neo Geo.

Oferece nove salas de cinema Cinépolis de última geração, entre elas uma sala 3D Macro X com tela de 20x11m e duas salas VIP.

General Shopping e Outlets do Brasil

Está entre as líderes no mercado brasileiro de shopping centers, administrando 293,2 mil m² de ABL (área bruta locável) de 15 empreendimentos, dentre eles o Parque Shopping Barueri. O grupo é reconhecido pela diversidade dos seus empreendimentos e a proximidade que mantém com seus mais de 2.000 lojistas.

Como chegar: pela Via Parque, ou pelo trevo de Alphaville na Estrada da Aldeinha e Ponte Estaiada, pegue o retorno da avenida e entre no shopping.