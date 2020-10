Escolas – Nenhum aluno ficará para trás, assegura Secretaria da Educação de Barueri em reunião online com pais de alunos

A Secretaria de Educação de Barueri realizou no dia 3 uma verdadeira maratona de reuniões online. Ao longo de todo o dia foram 280 encontros virtuais com os pais de estudantes do Ensino Fundamental de toda a rede municipal.

A coordenadora de Ensino Fundamental Isabel Biondi orientou supervisores, diretores, coordenadores, orientadores, professores e pais de alunos a debateram, por intermédio da plataforma Google Meet, assuntos muito relevantes relacionados à educação em Barueri.

Educadores de cada uma das 55 escolas de Ensino Fundamental de Barueri explicaram aos pais o novo Plano de Ação de Qualidade e Equidade de Ensino na rede municipal e detalharam a rotina escolar que visa o melhor acompanhamento da aprendizagem dos estudantes neste período de 2020 e 2021.

Também foi anunciada a ampliação do programa ‘Aluno Conectado’, que já disponibiliza internet grátis e ‘chromebooks’ para cerca de 2.300 estudantes que não tinham acesso digital, bem como a implementação de atividades complementares escolares nos contra turnos.

Também foram abordados temas como a realidade do ensino híbrido, evolução da Educação de Barueri no Ideb, avaliações externas, implementação do ‘Projeto Pontes’ e a divulgação das campanhas de vacinação, entre outras iniciativas que asseguram que nenhum aluno da rede seja deixado para trás quando o assunto for aprendizagem.

A secretária de Educação, Flávia Moreno, falou da importância da participação da família no processo de aprendizagem dos alunos, em especial nesse período de pandemia. “Estamos muito felizes em ver a participação dos pais, que nas reuniões, fizeram manifestações de elogios e de comprometimento com esse desafio que a educação passa”.