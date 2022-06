EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – SINDICATO DOS TRABALHADORES NA MOVIMENTAÇÃO DE MERCADORIAS EM GERAL DE BARUERI/SP

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Administrador do SINDICATO DOS TRABALHADORES NA MOVIMENTAÇÃO DE MERCADORIAS EM GERAL DE BARUERI/SP, CNPJ nº 18.889.472/0001-02, Sr. Bruno Henrique dos Santos Mendes, brasileiro, casado, trabalhador avulso, CPF 323.441.588-98, PIS 20663834265, CI/RG 41.435.021-2 SSP/SP, com endereço à Rua Alcides de Abreu, 22 – V. São João, CEP 06653-320, Itapevi/SP, nomeado judicialmente, convoca os Trabalhadores Avulsos e Empregados da Movimentação de Mercadorias em Geral e Logística dos Municípios de Barueri, Osasco, Jandira, Carapicuíba e Itapevi/SP, para a Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se no dia 30 de Junho de 2022, na Rua Alcides de Abreu, 22 – Vila São João, CEP 06653-320, Itapevi/SP, às 7h em 1ª convocação, às 8h em 2ª convocação, para deliberarem sobre: 1) Rerratificação da Fundação do Sindicato; 2) Atualização/Reforma do Estatuto Social; 3) Eleição e posse da Diretoria e do Conselho Fiscal; 4) Filiação do Sindicato à entidades de Grau Superior. O prazo para registro das chapas é de 10 (dez) dias a contar desta publicação e de mais 03 (três) dias para as impugnações.

Barueri (SP), 08 de Junho de 2022.

BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS MENDES

Administrador

SINDICATO DOS TRABALHADORES NA MOVIMENTAÇÃO DE MERCADORIAS EM GERAL DE BARUERI/SP

CNPJ nº 18.889.472/0001-02