Exposição Human Parade no Alpha Square Mall destaca valores humanos retratados por artistas plásticos em manequins

Fotos: Divulgação

Evento de inauguração oficial acontece no dia 5 de novembro às 17h no shopping em Alphaville, onde a mostra permanecerá até o final do ano, seguindo para outras localidades do Brasil a partir de 2021

O Alpha Square Mall, conhecido como o shopping jardim de Alphaville, inaugura no dia 5 de novembro às 17h a exposição Human Parade, composta por obras de arte estampadas em manequins, ressaltando valores humanos como: amor, respeito, responsabilidade, amizade, solidariedade, esperança etc. As peças ganharam “vida” sob as mãos e o olhar de 10 artistas plásticos convidados, tanto da região de Barueri e Santana de Parnaíba, quanto de São Paulo.

A ideia surgiu durante a pandemia como uma das medidas protetivas para a reabertura dos shoppings, a do distanciamento social. “Achamos que os manequins temáticos ocupando o espaço de uma pessoa nos bancos proporcionariam mais leveza e menos desconforto pela imposição aos visitantes. E deu super certo, quem passa pelo mall não só aprova sentar-se ao lado da obra de arte, como registra em fotos, lives e vídeos”, comenta Adriana Saad, superintendente do Alpha Square Mall.

Embora tenha sido criado como um projeto para diferenciar a ação do shopping no setor diante das normas de segurança, a ação tomou forma, abriu possibilidade de torna-se itinerante e, por isso, tornou-se uma mostra, cuja estreia não poderia ser em outro espaço que não fosse o jardim do Alpha Square Mall.

A exposição Human Parede deve ficar em Alphaville até o final de 2020 e seguir para outras localidades do Brasil a partir do próximo ano. Haverá, ainda, a exposição virtual no site do empreendimento. “Fico muito feliz de inspirar novas possibilidade com arte, cultura, humanização e beleza”, revela a criadora do projeto e superintendente doAlpha Square Mall, Adriana Saad.

Inaugurado em 2011 no coração de Alphaville, o mall tornou-se conhecido como o shopping jardim da região e destaca-se pela arquitetura diferenciada, assinada por Pablo Slemenson, quem também idealizou o projeto arquitetônico do Shopping Cidade Jardim, na capital paulista, com um grande jardim central que possui teto retrátil, ambiente agradável e acolhedor, onde o visitante encontra opções de consumo, lazer e gastronomia.

Atualmente, o mix do Alpha Square Mall é composto por 72 lojas distribuídas em dois pisos -térreo e superior-, tais como Mundo Verde, Cacau Show, Latam, Manuia SPA, Akor, Bar do Alemão etc. Mais informações pelo www.alphasqaureon.com.br.

Alpha Square Mall

Site: www.alphasquaremall.com.br

Market place: www.alphasquareon.com.br

Redes sociais: @alphasquaremall no Instagram e Facebook

Telefone: 11 2664-0405

Avenida Sagitário, 138 – Barueri