Barueri – Segunda-feira (27) tem processo seletivo no Ginásio Poliesportivo José Corrêa

Foto: Benjamin Sepulvida/ Secom

A Secretaria de Indústria, Comércio e Trabalho (Sict), por meio da Casa do Trabalhador, realizará na próxima segunda-feira (dia 27) processo seletivo para vagas de auxiliar de logística. A entrevista acontecerá às 9h no Ginásio José Corrêa, que fica na avenida Guilherme Perereca Guglielmo, 1000 – Centro.

O salário é de R$1.781,00, com direito a seguro de vida, refeição no local e transporte fretado. É necessário ter disponibilidade para trabalhar em turnos.

Os candidatos devem ter ensino médio completo, experiência mínima de seis meses. O local de trabalho é na cidade de Cajamar (SP). Os selecionados irão auxiliar no processo de picking, packing, armazenagem, carga e descarga.

Os interessados devem comparecer no local e horário já informados munidos com documentos pessoais com foto e currículo atualizado.