Hoje – Feira Especial de Adoção de Pets acontece neste sábado, 29, no Cepad

Foto: Divulgação Cepad

O Centro de Proteção ao Animal Doméstico (Cepad) – unidade I, ligado à Secretaria de Recursos Naturais e Meio Ambiente (Sema), realiza neste sábado (dia 29), das 9h às 16h, a Feira Especial de Adoção de Pets.

O evento disponibilizará, principalmente, animais adolescentes de vários portes aos interessados, mas pets de outras faixas etárias também estarão à disposição para adoção.

Todos os animais do Cepad são vacinados, vermifugados, microchipados e castrados. Para adotar o seu bichinho de estimação, basta apresentar um documento original com foto e ter idade superior a 18 anos.

O CEPAD I fica na rua Vera Cruz, 340 – Bairro dos Altos e o telefone para informações é o (11) 4198-0819.

Não compre, adote

Adotar um animal doméstico é um ato de amor que salva a vida de vários animais e traz benefícios também aos tutores. Um animalzinho de estimação pode tirar seu dono do sedentarismo com o hábito de passear diariamente, espanta a depressão, especialmente em idosos sozinhos, permite a melhora do sistema imunológico em crianças etc. Os pets ensinam lições importantes e garantem boas risadas aos seus guardiões. Já para os animais, significa proteção contra acidentes, maus-tratos e doenças, já que terá os cuidados e o amparo que tanto precisam, além de contribuir para a redução do crescimento desordenado e do abandono.

Para a médica veterinária do Cepad, Camilla Panizza de Camargo, a feira facilita o processo de adoção e abre espaço para que outros cães e gatos sejam socorridos pela Prefeitura. “Temos vários cães adolescentes precisando de um lar. É uma oportunidade de adotar um animal alegre, brincalhão, companheiro e transformar sua vida. Adotar é um ato de amor, pois só conseguimos retirar animais em situação de vulnerabilidade da rua quando os nossos são adotados. A guarda responsável desses animais faz com que cada vez menos animais nasçam nas ruas, fiquem perambulando no frio e com fome, pois nossos animais já são doados castrados”, reforça.