Vagas da Casa do Trabalhador Barueri

De 16 até 22 de janeiro de 2024, a Casa do Trabalhador de Barueri, ligada à Secretaria de Indústria, Comércio e Trabalho (Sict), disponibilizará 40 vagas de emprego. As contratações são com carteira assinada e, em sua maioria, com benefícios aos contratados.
Para se candidatar, o interessado deve acessar as vagas pelo sistema Emprega Brasil e fazer o cadastro gratuitamente. Tudo é muito rápido. A partir daí, as ofertas de trabalho podem ser buscadas pelos nomes dos cargos ou pelo ID, conforme tabela abaixo.
O cadastro também pode ser feito pelo aplicativo Sine Fácil. O primeiro acesso exige um QR Code fornecido pela Casa do Trabalhador em atendimento presencial no setor amarelo do Ganha Tempo (av. Henriqueta Mendes Guerra, 550 – Jardim São Pedro). Depois de ativado, o app pode ser usado normalmente para qualquer processo seletivo.
Quem não tiver acesso à internet ou dificuldade para encontrar qualquer um dos serviços, pode utilizar toda a estrutura disponível na Casa do Trabalhador. É importante ressaltar ainda que as cartas de encaminhamento ofertadas pelo Sine Fácil ou pela Casa do Trabalhador são limitadas.
Confira as oportunidades:
|VAGAS DA SEMANA – 16/01 a 22/01
|Todos os candidatos devem realizar o cadastro no Portal do Trabalhador
|FUNÇÃO
|ESCOLARIDADE
|SALÁRIO
|BENEFÍCIOS
|DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
|ID DA VAGA
|DATA
|AUXILIAR DE LOGISTICA
|ENS. MEDIO COMPLETO
|R$ 1.935,00
|SV+VT+OUTROS
|RECEBER, SEPARAR E EXPANDIR, REALIZAR CARGA E DESCARGA DE TODOSOS PRODUTOS QUE CHEGAM GARANTINDO A EXCELENCIA NA EXECUÇÃO DOS PROCESSOS DE SEPARAÇÃO.
|7448931
|16/jan
|COZINHEIRO GERAL
|ENS. MEDIO COMPLETO
|R$ 1.800,00
|VT+VA
|PREPARAR REFEIÇÕES COM BASE NO CARDAPIO, COM A SUPERVISÃO DE NUTRICIONISTAS, REALIZANDO ATENDIMENTONA PADARIA QUANDO NECESSARIO
|7445618
|16/01 À 19/01
|CHAPISTA DE LANCHONETE
|ENS. MEDIO COMPLETO
|R$ 1.800,00
|VT+VA
|AUXILIAR NA COZINHA EM GERAL, E NO ATENDIMENTO QUANDO NECESSÁRIO, COM O FOCO EM LANCHES, REFEIÇÕES, PORÇÕES E PIZZAS.
|7445541
|16/01 À 19/01
|ATENDENTE DE PADARIA
|ENS. MEDIO COMPLETO
|R$ 1.650,00
|VT+VA
|RESPONSAVEL POR ATENDE CLIENTES NA LOJAS, TELEFONE E REALIZA COLETA DE PEDIDOS E ENCOMENDAS. DEMONSTRA PRODUTOS E EFETUA VENDAS INTERNAS. CONFERE, ARMAZENA, VENDE, COBRA E ORGANIZA MERCADORIAS.
|7445529
|16/01 À 19/01
|AUXILIAR DE COZINHA
|ENS. MEDIO COMPLETO
|R$ 1.650,00
|VT+VA
|AUXILIAR NA COZINHA COM A FINALIZAÇÃO DE REFEIÇOES, MONTAGEM DE MARMITAS DE LANCHES, LAVAGEM DE LOUÇA, DE VERDURAS, CORTES DE SALADA.
|7445512
|16/01 À 19/01
|RECEPCIONISTA, EM GERAL
|ENS. MEDIO COMPLETO
|R$ 1.469,00
|VA
|RECEPCIONAM E PRESTAM SERVIÇOS DE APOIO A CLIENTES
|7451744
|16/01 A 18/01
|ATENDENTE DE LOJAS
|ENS. MEDIO COMPLETO
|R$ 2.200,00
|VT
|AUXILIAR NOS SERVIÇOS DA LOJA COMO UM TODO, ATENDIMENTO TELEFONICO, ATENDIMENTO A CLIENTES NA LOJA, ETC
|7451401
|16/01 A 19/01
|AJUDANTE DE MOTORISTA
|FUNDAMENTAL COMPLETO
|R$ 1.600,00
|VT+VR
|AJUDANTE DE MOTORISTA COM HABILITAÇÃO (CATEGORIA B) – AUXILIAR NA CARGA E DESCARGA DE EQUIPAMENTOS, AUXILIAR NA MANUTENÇÃO BASICA, AUXILIAR NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, AUXILIAR O MOTORISTA COM ENTREGAS E RETIRADAS.
|7439071
|16/01 A 19/01
|AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|ENS. MEDIO COMPLETO
|À COMBINAR
|VT+VR
|ATENDIMENTO AO CLIENTE, EMISSÃO DE CONTRATO, SEPARAÇÃO DOS PEDIDOS E APOIO AO DEPARTAMENTO COMERCIAL E FATURAMENTO
|7439839
|16/01 A 19/01
|REPOSITOR DE MERCADORIAS
|ENS. MEDIO COMPLETO
|R$ 1.427,11
|VT+AM+AO+VA
|REPOSIÇÃO DE MERCADORIAS DO SETOR DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS – NECESSÁRIO EXPERIÊNCIA ANTERIOR NA FUNÇÃO.
|7442915
|16/01 A 19/01
|OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO E RECEPTIVO
|ENS. MEDIO COMPLETO
|R$ 1.324,00
|SV+AM+AO+CB+VT+OUTROS
|ATENDEM USUÁRIOS, OFERECEM SERVIÇOS E PRODUTOS, PRESTAM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, REALIZAM PESQUISAS, FAZEM SERVIÇOS DE COBRANÇA E CADASTRAMENTO DE CLIENTES, SEMPRE VIA TELEATENDIMENTO, SEGUINDO ROTEIROS E SCRIPTS PLANEJADOS E CONTROLADOS PARA CAPTAR, RETER OU RECUPERAR CLIENTES.
|7443483
|17/jan
|OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO E RECEPTIVO
|ENS. MEDIO COMPLETO
|R$ 1.282,00
|VT+VR+AM+AO+OUTROS
|ATUAR COM ATENDIMENTO AO CLIENTE, ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS, REGISTRAR INFORMAÇÕES ENTRE DEMAIS ATIVIDADES NA FUNÇÃO. TRABALHAR COM SETOR DE COBRANÇA. REQUISITOS: 18 ANOS COM ENSINO MÉDIO COMPLETO, OPORTUNIDADES PARA QUEM TEM IDADE ACIMA DE 40 ANOS TAMBÉM.
|7414600
|17/jan
|OPERADOR DE CAIXA
|ENS. MEDIO COMPLETO
|R$ 1.612,54
|A COMBINAR
|FUNÇOES GERAIS NO ATENDIMENTO AO CLIENTE E OPERAÇÕES DE CAIXA.
|7451367
|16/01 E 18/01
|AJUDANTE DE COZINHA
|ENS. MEDIO COMPLETO
|R$ 1.612,54
|A COMBINAR
|AUXILIAR COM ATIVIDADES SIMPLES NOS SERVIÇOS DE COZINHA.
|7451344
|16/01 E 18/01
|AUXILIAR DE COZINHA
|ENS. MEDIO COMPLETO
|A COMBINAR
|VT+CB+OUTROS
|AUXILIAR O COZINHEIRO EM TODAS AS ATIVIDADES RELACIONADAS NA FUNÇÃO.
|7445200
|16/01 A 19/01
|COZINHEIRO GERAL
|ENS. MEDIO COMPLETO
|A COMBINAR
|VT+CB+OUTROS
|TODAS AS ATIVIDADES PECULIARES RELACIONADAS A FUNÇÃO DE COZINHEIRO
|7445110
|16/01 A 19/01
|GARÇOM
|FUNDAMENTAL INCOMPL.
|R$ 1.690,00
|CB+VT+OUTROS
|RECEPCIONAR CLIENTES E ATENDE-LOS, TIRANDO OS PEDIDOS. MANTER SUA PRAÇA DE ATENDIMENTO LIMPA E ORGANIZADA!
|7445332
|16/01 A 19/01
|PREPARADOR DE SUPERFÍCIES AUTOMOTIVA
|ENS. MEDIO COMPLETO
|R$ 2.000,00
|VT+VR
|PREPARADOR DE SUPERFÍCIES AUTOMOTIVA, ROTINA DE PROGRAMAÇÃO DE TINTAS, LIXAMENTO, ACABAMENTO, PREPARAÇÃO DE PINTURA, ENTRE OUTRAS ATIVIDADES REFERENTE AO CARGO
|7451959
|16/01 A 20/01
|AJUDANTE DE ARMAZEM
|FUNDAMENTAL COMPLETO
|R$ 1.755,46
|AM+AO+VT+OUTROS
|CARGA E DESCARGA,SEPARAÇÃO DE MERCADORIAS (SEC, CONGELADA), ARMAZENAMENTO E ORGANIZAÇÃO EM GERAL DE ALIMENTOS PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS
|7414616
|16/01 A 18/01
|RECEPCIONISTA SECRETÁRIA
|ENS. MEDIO COMPLETO
|R$ 1.460,00
|VT+CB
|RECEPCIONAM E PRESTAM SERVIÇOS DE APOIO A CLIENTES, PACIENTES, HÓSPEDES, VISITANTES E PASSAGEIROS; PRESTAM ATENDIMENTO TELEFÔNICO E FORNECEM INFORMAÇÕES EM ESCRITÓRIOS, CONSULTÓRIOS, HOTEIS, HOSPITAIS, BANCOS, AEROPORTOS E OUTROS ESTABELECIMENTOS; MARCAM ENTREVISTAS OU CONSULTAS E RECEBEM CLIENTES OU VISITANTES
|7433379
|16/01 A 20/01
|AJUDANTE DE OBRAS
|FUNDAMENTAL COMPLETO
|R$ 1.571,97
|TA+AM+SO+VT+PLR+OUTROS
|IRÁ AUXILIAR NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFORICA. NECESSÁRIO TER DISPONIBILIDADES – DISPONIBILIDADE DE HORÁRIO PARA TRABALHAR DIURNO E/OU NOTURNO – PARA TROCAS DE TURNO – PARA TRABALHAR DE FINAIS DE SEMANA E FERIADOS
|7445406
|16/01 A 19/01
|SERRALHEIRO
|FUNDAMENTAL COMPLETO
|A COMBINAR
|TA+ALOJAMENTO
|REALIZAR CORTES, FUROS, E SOLDAS EM MATERIAIS METALICOS, E PRODUZIR PEÇAS COM ESSES MATERIAIS, COMO TUBOS, GRADES, ENTRE OUTROS.
|7451286
|16/01 A 19/01
|ELETRICISTA
|FUNDAMENTAL COMPLETO
|A COMBINAR
|TA+ALOJAMENTO
|MONTAR COMANDOS E PAINEIS ENERGIZADOS OU NAO, REALIZAR LEITURA E INTERPRETAÇÃO DE PROJETOS, TER CONHECIMENTO TECNICO DE REDE E CONHECER AS NORMAS VIGENTES PARA A FUNÇÃO.
|7451247
|16/01 A 19/01
|AUXILIAR DE MONTAGEM ELETRICA
|NÃO EXIGIDA
|A COMBINAR
|VT+VA+OUTROS
|AUXILIAR OS ELETRICISTAS E MONTADORES DE PAINEIS ELETRICOS NAS OBRAS.
|7451149
|16/01 A 19/01
|GERENTE DE PLANTÃO
|ENS. MEDIO COMPLETO
|R$ 2.400,00
|VT+OUTROS
|CONTROLAR ROTINAS DO RESTAURANTE COM ETAPAS DE TRABALHO DEFINIDAS, ABERTURA, ATENDIMENTO E FECHAMENTO DAS OPERAÇÕES.
|7452026
|16/01 A 19/01
|ATENDENTE DE LANCHONETE
|ENS. MEDIO COMPLETO
|R$ 1.510,00
|VT+OUTROS
|ATENDENTE DE RESTAURANTE, REALIZAR ROTINAS DE OPERAÇÃO, SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DO RESTAURANTE, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANIPULAÇÃO DOS ALIMENTOS, DENTRO DE NORMAS E PROCEDIMENTOS DA REDE GIRAFFAS
|7451827
|16/01 A 19/01
|AUXILIAR DE MECÂNICO
|ENS. MEDIO COMPLETO
|R$ 1.800,00
|VT+SV+OUTROS
|NOÇÕES EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA, SISTEMAS E PARTES DE EQUIPAMENTOS MECÂNICOS, HIDRÁULICOS E OU ELÉTRICOS
|7440518
|16/01 A 19/01
|AUXILIAR DE LIMPEZA
|FUNDAMENTAL INCOMPL.
|R$ 1.481,56
|VT+OUTROS
|LIMPEZA EM RECEPÇÃO, SALA DE ESCRITORIO, BANHEIROS – LIMPEZA EM GERAL DA EMPRESA
|7450499
|18/jan
|AUXILIAR DE COZINHA
|ENS. MEDIO COMPLETO
|R$ 1.850,00
|VT+AM+AO+SV
|AUXILIAR NA PREPARAÇÃO DE INGREDIENTES PARA PRATOS DE SUSHI. COLABORAR NA MONTAGEM DE SUSHIS, SASHIMIS, COMBINADOS E DEMAIS PRATOS FRIOS. MANTER A HIGIENE E LIMPEZA DO SETOR.
|7452130
|16/01 A 18/01
|ATENDENTE DE LANCHONETE
|ENS. MEDIO COMPLETO
|R$ 1.820,00
|AM+AO+VT+SV+VR
|ATENDENTE DE RESTAURANTE, RECEPCIONAR E ATENDER CLIENTES, ANOTAR PEDIDOS, MANTER A LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA ÁREA DE ATENDIMENTO.
|7452032
|16/01 A 18/01
|ASSISTENTE DE ENGENHARIA (CONSTRUÇÃO CIVIL)
|SUPERIOR INCOMPLETO
|R$ 2.000,00
|VT+OUTROS
|AUXILIAR NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS INDUSTRIAIS, LEITURA E INTEREPRETAÇÃO DE DESENHOS, CONHECIMENTO EM AUTOCAD 2D, SOLIWORK, NOÇÕES BASICAS PACOTE OFFICE.
|7438435
|16/01 A 19/01
|CALDEIREIRO (CHAPAS DE FERRO E AÇO)
|ENS. MEDIO COMPLETO
|R$ 2.000,00
|VT+OUTROS
|CONFECCIONAM, REPARAM E INSTALAM PEÇAS E ELEMENTOS DIVERSOS EM CHAPAS DE METAL COMO AÇO, FERRO GALVANIZADO, COBRE, ESTANHO, LATÃO, ALUMÍNIO E ZINCO; FABRICAM OU REPARAM CALDEIRAS, TANQUES, RESERVATÓRIOS E OUTROS RECIPIENTES DE CHAPAS DE AÇO; RECORTAM, MODELAM E TRABALHAM BARRAS PERFILADAS DE MATERIAIS FERROSOS E NÃO FERROSOS PARA FABRICAR ESQUADRIAS, PORTAS, GRADES, VITRAIS E PEÇAS SIMILARES. NECESSÁRIO TER CONHECIMENTO EM AUTOCAD E EM USO DE PAQUIMETRO DE MEDIÇÃO.
|7438715
|16/01 A 19/01
|TORNEIRO MECÂNICO
|ENS. MEDIO COMPLETO
|A COMBINAR
|AM+AO+VT+OUTROS
|PREPARAM, REGULAM E OPERAM MÁQUINAS-FERRAMENTA QUE USINAM PEÇAS DE METAL E COMPÓSITOS E CONTROLAM OS PARÂMETROS E A QUALIDADE DAS PEÇAS USINADAS, APLICANDO PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA ÀS TAREFAS REALIZADAS. PLANEJAM SEQÜÊNCIAS DE OPERAÇÕES, EXECUTAM CÁLCULOS TÉCNICOS; PODEM IMPLEMENTAR AÇÕES DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. DEPENDENDO DA DIVISÃO DO TRABALHO NA EMPRESA, PODEM APENAS PREPARAR OU OPERAR AS MÁQUINAS-FERRAMENTA.
|7445227
|16/01 A 19/01
|TÉCNICO ELETRÔNICO EM GERAL
|ENS. MEDIO INCOMPL
|A COMBINAR
|VT+AM+AO+OUTROS
|MONTA E DESMONTA MAQUINAS, OPERA INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO MECÂNICA, AJUSTA PEÇAS MECÂNICAS, LUBRIFICA, EXPEDE E INSTALA MAQUINAS.
|7445313
|16/01 A 19/01
|AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO
|ENS. MEDIO COMPLETO
|R$ 1.806,43
|AM+AO+VT+OUTROS
|PREPARAM MATERIAIS PARA ALIMENTAÇÃO DE LINHAS DE PRODUÇÃO; ORGANIZAM A ÁREA DE SERVIÇO; ABASTECEM LINHAS DE PRODUÇÃO; ALIMENTAM MÁQUINAS E SEPARAM MATERIAIS PARA REAPROVEITAMENTO.
|7445246
|16/01 A 19/01
|BOBINADOR – ELETRICISTA
|ENS. MEDIO COMPLETO
|A COMBINAR
|AO+VT+AM+OUTROS
|INTERPRETA DIAGRAMAS DE MOTORES ELÉTRICOS, GERADORES E TRANSFORMADORES. MEDE GRANDEZAS ELÉTRICAS. REALIZA O ENROLAMENTO DE BOBINAS, INDUZIDOS, ESTATORES E ROTORES.
|7445278
|16/01 A 19/01
|SOLDADOR
|ENS. MEDIO COMPLETO
|A COMBINAR
|VT+AM+AO+OUTROS
|UNEM E CORTAM PEÇAS DE LIGAS METÁLICAS USANDO PROCESSOS DE SOLDAGEM E CORTE TAIS COMO ELETRODO REVESTIDO, TIG, MIG, MAG, OXIGÁS, ARCO SUBMERSO, BRASAGEM, PLASMA. PREPARAM EQUIPAMENTOS, ACESSÓRIOS, CONSUMÍVEIS DE SOLDAGEM E CORTE E PEÇAS A SEREM SOLDADAS.
|7445220
|16/01 A 19/01
|INSTALADOR DE SOM E ACESSÓRIOS DE VEÍCULOS
|ENS. MEDIO COMPLETO
|R$ 1.474,05
|VT+VA
|INSTALAÇÃO DE APARELHO RASTREADOR, ALARME, SOM E AUTO FALANTES, INSULFILM.
|7445942
|16/01 A 19/01
|AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|ENS. MEDIO COMPLETO
|R$ 1.474,05
|VT+VA
|EMISSÃO DE CONTRATOS E BOLETOS, CADASTRAMENTO DE NOVOS CLIENTES NO SISTEMA, PLANILHAS DE EXCEL E ATENDIMENTO AO CLIENTE
|7445879
|16/01 A 19/01
|CONSULTOR ADMINISTRATIVO
|ENS. MEDIO COMPLETO
|R$ 1.474,05
|VT+VA
|CAPTAÇÃO DE NOVOS CLIENTES PARA A EMPRESA, LIGAR E SE NECESSÁRIO, VISITAR POSSIVEIS CLIENTES.
|7446033
|16/01 A 19/01
|Os candidatos interessados, devem ter cadastro na plataforma Emprega Brasil, com o cadastro, o candidato pode buscar as vagas pela função ou pelo ID da vaga, no site, aplicativo ou presencialmente.
|O cadastro na plataforma não garante a disponibilidade de carta de encaminhamento
|https://empregabrasil.mte.gov.br/
|Atendimento presencial na Casa do Trabalhador ou pelo aplicativo Sine Fácil
|Obs: Aplicativo Sine Fácil : ativação deve ser feita através do Qr Code fornecido em atendimento presencial na Casa do Trabalhador.
|As cartas de encaminhamentos são limitadas conforme disponibilidade no sistema