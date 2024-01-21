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Vagas da Casa do Trabalhador Barueri

janeiro 13, 2024 3:57 pm by: Category: Barueri, Brasil, Grande São Paulo - Região Oeste - Alphaville, São Paulo A+ / A-

CASA_DO_TRABALHADOR_23Foto: Secom

De 16 até 22 de janeiro de 2024, a Casa do Trabalhador de Barueri, ligada à Secretaria de Indústria, Comércio e Trabalho (Sict), disponibilizará 40 vagas de emprego. As contratações são com carteira assinada e, em sua maioria, com benefícios aos contratados.

Para se candidatar, o interessado deve acessar as vagas pelo sistema Emprega Brasil e fazer o cadastro gratuitamente. Tudo é muito rápido. A partir daí, as ofertas de trabalho podem ser buscadas pelos nomes dos cargos ou pelo ID, conforme tabela abaixo.
O cadastro também pode ser feito pelo aplicativo Sine Fácil. O primeiro acesso exige um QR Code fornecido pela Casa do Trabalhador em atendimento presencial no setor amarelo do Ganha Tempo (av. Henriqueta Mendes Guerra, 550 – Jardim São Pedro). Depois de ativado, o app pode ser usado normalmente para qualquer processo seletivo.

Quem não tiver acesso à internet ou dificuldade para encontrar qualquer um dos serviços, pode utilizar toda a estrutura disponível na Casa do Trabalhador.  É importante ressaltar ainda que as cartas de encaminhamento ofertadas pelo Sine Fácil ou pela Casa do Trabalhador são limitadas.

Confira as oportunidades:

VAGAS DA SEMANA – 16/01 a 22/01
Todos os candidatos devem realizar o cadastro no Portal do Trabalhador
FUNÇÃO ESCOLARIDADE SALÁRIO BENEFÍCIOS DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ID DA VAGA DATA
AUXILIAR DE LOGISTICA ENS. MEDIO COMPLETO R$ 1.935,00 SV+VT+OUTROS RECEBER, SEPARAR E EXPANDIR, REALIZAR CARGA E DESCARGA DE TODOSOS PRODUTOS QUE CHEGAM GARANTINDO A EXCELENCIA NA EXECUÇÃO DOS PROCESSOS DE SEPARAÇÃO. 7448931 16/jan
COZINHEIRO GERAL ENS. MEDIO COMPLETO R$ 1.800,00 VT+VA PREPARAR REFEIÇÕES COM BASE NO CARDAPIO, COM A SUPERVISÃO DE NUTRICIONISTAS, REALIZANDO ATENDIMENTONA PADARIA QUANDO NECESSARIO 7445618 16/01 À 19/01
CHAPISTA DE LANCHONETE ENS. MEDIO COMPLETO R$ 1.800,00 VT+VA AUXILIAR NA COZINHA EM GERAL, E NO ATENDIMENTO QUANDO NECESSÁRIO, COM O FOCO EM LANCHES, REFEIÇÕES, PORÇÕES E PIZZAS. 7445541 16/01 À 19/01
ATENDENTE DE PADARIA ENS. MEDIO COMPLETO R$ 1.650,00 VT+VA RESPONSAVEL POR ATENDE CLIENTES NA LOJAS, TELEFONE E REALIZA COLETA DE PEDIDOS E ENCOMENDAS. DEMONSTRA PRODUTOS E EFETUA VENDAS INTERNAS. CONFERE, ARMAZENA, VENDE, COBRA E ORGANIZA MERCADORIAS. 7445529 16/01 À 19/01
AUXILIAR DE COZINHA ENS. MEDIO COMPLETO R$ 1.650,00 VT+VA AUXILIAR NA COZINHA COM A FINALIZAÇÃO DE REFEIÇOES, MONTAGEM DE MARMITAS DE LANCHES, LAVAGEM DE LOUÇA, DE VERDURAS, CORTES DE SALADA. 7445512 16/01 À 19/01
RECEPCIONISTA, EM GERAL ENS. MEDIO COMPLETO R$ 1.469,00 VA RECEPCIONAM E PRESTAM SERVIÇOS DE APOIO A CLIENTES 7451744 16/01 A 18/01
ATENDENTE DE LOJAS ENS. MEDIO COMPLETO R$ 2.200,00 VT AUXILIAR NOS SERVIÇOS DA LOJA COMO UM TODO, ATENDIMENTO TELEFONICO, ATENDIMENTO A CLIENTES NA LOJA, ETC 7451401 16/01 A 19/01
AJUDANTE DE MOTORISTA FUNDAMENTAL COMPLETO R$ 1.600,00 VT+VR AJUDANTE DE MOTORISTA COM HABILITAÇÃO (CATEGORIA B) – AUXILIAR NA CARGA E DESCARGA DE EQUIPAMENTOS, AUXILIAR NA MANUTENÇÃO BASICA, AUXILIAR NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, AUXILIAR O MOTORISTA COM ENTREGAS E RETIRADAS. 7439071 16/01 A 19/01
AUXILIAR ADMINISTRATIVO ENS. MEDIO COMPLETO À COMBINAR VT+VR ATENDIMENTO AO CLIENTE, EMISSÃO DE CONTRATO, SEPARAÇÃO DOS PEDIDOS E APOIO AO DEPARTAMENTO COMERCIAL E FATURAMENTO 7439839 16/01 A 19/01
REPOSITOR DE MERCADORIAS ENS. MEDIO COMPLETO R$ 1.427,11 VT+AM+AO+VA REPOSIÇÃO DE MERCADORIAS DO SETOR DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS – NECESSÁRIO EXPERIÊNCIA ANTERIOR NA FUNÇÃO. 7442915 16/01 A 19/01
OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO E RECEPTIVO ENS. MEDIO COMPLETO R$ 1.324,00 SV+AM+AO+CB+VT+OUTROS ATENDEM USUÁRIOS, OFERECEM SERVIÇOS E PRODUTOS, PRESTAM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, REALIZAM PESQUISAS, FAZEM SERVIÇOS DE COBRANÇA E CADASTRAMENTO DE CLIENTES, SEMPRE VIA TELEATENDIMENTO, SEGUINDO ROTEIROS E SCRIPTS PLANEJADOS E CONTROLADOS PARA CAPTAR, RETER OU RECUPERAR CLIENTES. 7443483 17/jan
OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO E RECEPTIVO ENS. MEDIO COMPLETO R$ 1.282,00 VT+VR+AM+AO+OUTROS ATUAR COM ATENDIMENTO AO CLIENTE, ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS, REGISTRAR INFORMAÇÕES ENTRE DEMAIS ATIVIDADES NA FUNÇÃO. TRABALHAR COM SETOR DE COBRANÇA. REQUISITOS: 18 ANOS COM ENSINO MÉDIO COMPLETO, OPORTUNIDADES PARA QUEM TEM IDADE ACIMA DE 40 ANOS TAMBÉM. 7414600 17/jan
OPERADOR DE CAIXA ENS. MEDIO COMPLETO R$ 1.612,54 A COMBINAR FUNÇOES GERAIS NO ATENDIMENTO AO CLIENTE E OPERAÇÕES DE CAIXA. 7451367 16/01 E 18/01
AJUDANTE DE COZINHA ENS. MEDIO COMPLETO R$ 1.612,54 A COMBINAR AUXILIAR COM ATIVIDADES SIMPLES NOS SERVIÇOS DE COZINHA. 7451344 16/01 E 18/01
AUXILIAR DE COZINHA ENS. MEDIO COMPLETO A COMBINAR VT+CB+OUTROS AUXILIAR O COZINHEIRO EM TODAS AS ATIVIDADES RELACIONADAS NA FUNÇÃO. 7445200 16/01 A 19/01
COZINHEIRO GERAL ENS. MEDIO COMPLETO A COMBINAR VT+CB+OUTROS TODAS AS ATIVIDADES PECULIARES RELACIONADAS A FUNÇÃO DE COZINHEIRO 7445110 16/01 A 19/01
GARÇOM FUNDAMENTAL INCOMPL. R$ 1.690,00 CB+VT+OUTROS RECEPCIONAR CLIENTES E ATENDE-LOS, TIRANDO OS PEDIDOS. MANTER SUA PRAÇA DE ATENDIMENTO LIMPA E ORGANIZADA! 7445332 16/01 A 19/01
PREPARADOR DE SUPERFÍCIES AUTOMOTIVA ENS. MEDIO COMPLETO R$ 2.000,00 VT+VR PREPARADOR DE SUPERFÍCIES AUTOMOTIVA, ROTINA DE PROGRAMAÇÃO DE TINTAS, LIXAMENTO, ACABAMENTO, PREPARAÇÃO DE PINTURA, ENTRE OUTRAS ATIVIDADES REFERENTE AO CARGO 7451959 16/01 A 20/01
AJUDANTE DE ARMAZEM FUNDAMENTAL COMPLETO R$ 1.755,46 AM+AO+VT+OUTROS  CARGA E DESCARGA,SEPARAÇÃO DE MERCADORIAS (SEC, CONGELADA), ARMAZENAMENTO E ORGANIZAÇÃO EM GERAL DE ALIMENTOS PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS 7414616 16/01 A 18/01
RECEPCIONISTA SECRETÁRIA ENS. MEDIO COMPLETO R$ 1.460,00 VT+CB RECEPCIONAM E PRESTAM SERVIÇOS DE APOIO A CLIENTES, PACIENTES, HÓSPEDES, VISITANTES E PASSAGEIROS; PRESTAM ATENDIMENTO TELEFÔNICO E FORNECEM INFORMAÇÕES EM ESCRITÓRIOS, CONSULTÓRIOS, HOTEIS, HOSPITAIS, BANCOS, AEROPORTOS E OUTROS ESTABELECIMENTOS; MARCAM ENTREVISTAS OU CONSULTAS E RECEBEM CLIENTES OU VISITANTES 7433379 16/01 A 20/01
AJUDANTE DE OBRAS FUNDAMENTAL COMPLETO R$ 1.571,97 TA+AM+SO+VT+PLR+OUTROS IRÁ AUXILIAR NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFORICA. NECESSÁRIO TER DISPONIBILIDADES – DISPONIBILIDADE DE HORÁRIO PARA TRABALHAR DIURNO E/OU NOTURNO – PARA TROCAS DE TURNO – PARA TRABALHAR DE FINAIS DE SEMANA E FERIADOS 7445406 16/01 A 19/01
SERRALHEIRO FUNDAMENTAL COMPLETO A COMBINAR TA+ALOJAMENTO REALIZAR CORTES, FUROS, E SOLDAS EM MATERIAIS METALICOS, E PRODUZIR PEÇAS COM ESSES MATERIAIS, COMO TUBOS, GRADES, ENTRE OUTROS. 7451286 16/01 A 19/01
ELETRICISTA FUNDAMENTAL COMPLETO A COMBINAR TA+ALOJAMENTO MONTAR COMANDOS E PAINEIS ENERGIZADOS OU NAO, REALIZAR LEITURA E INTERPRETAÇÃO DE PROJETOS, TER CONHECIMENTO TECNICO DE REDE E CONHECER AS NORMAS VIGENTES PARA A FUNÇÃO. 7451247 16/01 A 19/01
AUXILIAR DE MONTAGEM ELETRICA NÃO EXIGIDA A COMBINAR VT+VA+OUTROS AUXILIAR OS ELETRICISTAS E MONTADORES DE PAINEIS ELETRICOS NAS OBRAS. 7451149 16/01 A 19/01
GERENTE DE PLANTÃO ENS. MEDIO COMPLETO R$ 2.400,00 VT+OUTROS CONTROLAR ROTINAS DO RESTAURANTE COM ETAPAS DE TRABALHO DEFINIDAS, ABERTURA, ATENDIMENTO E FECHAMENTO DAS OPERAÇÕES. 7452026 16/01 A 19/01
ATENDENTE DE LANCHONETE ENS. MEDIO COMPLETO R$ 1.510,00 VT+OUTROS ATENDENTE DE RESTAURANTE, REALIZAR ROTINAS DE OPERAÇÃO, SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DO RESTAURANTE, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANIPULAÇÃO DOS ALIMENTOS, DENTRO DE NORMAS E PROCEDIMENTOS DA REDE GIRAFFAS 7451827 16/01 A 19/01
AUXILIAR DE MECÂNICO ENS. MEDIO COMPLETO R$ 1.800,00 VT+SV+OUTROS NOÇÕES EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA, SISTEMAS E PARTES DE EQUIPAMENTOS MECÂNICOS, HIDRÁULICOS E OU ELÉTRICOS 7440518 16/01 A 19/01
AUXILIAR DE LIMPEZA FUNDAMENTAL INCOMPL. R$ 1.481,56 VT+OUTROS LIMPEZA EM RECEPÇÃO, SALA DE ESCRITORIO, BANHEIROS – LIMPEZA EM GERAL DA EMPRESA 7450499 18/jan
AUXILIAR DE COZINHA ENS. MEDIO COMPLETO R$ 1.850,00 VT+AM+AO+SV AUXILIAR NA PREPARAÇÃO DE INGREDIENTES PARA PRATOS DE SUSHI. COLABORAR NA MONTAGEM DE SUSHIS, SASHIMIS, COMBINADOS E DEMAIS PRATOS FRIOS. MANTER A HIGIENE E LIMPEZA DO SETOR. 7452130 16/01 A 18/01
ATENDENTE DE LANCHONETE ENS. MEDIO COMPLETO R$ 1.820,00 AM+AO+VT+SV+VR ATENDENTE DE RESTAURANTE, RECEPCIONAR E ATENDER CLIENTES, ANOTAR PEDIDOS, MANTER A LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA ÁREA DE ATENDIMENTO. 7452032 16/01 A 18/01
ASSISTENTE DE ENGENHARIA (CONSTRUÇÃO CIVIL) SUPERIOR INCOMPLETO R$ 2.000,00 VT+OUTROS AUXILIAR NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS INDUSTRIAIS, LEITURA E INTEREPRETAÇÃO DE DESENHOS, CONHECIMENTO EM AUTOCAD 2D, SOLIWORK, NOÇÕES BASICAS PACOTE OFFICE. 7438435 16/01 A 19/01
CALDEIREIRO (CHAPAS DE FERRO E AÇO) ENS. MEDIO COMPLETO R$ 2.000,00 VT+OUTROS CONFECCIONAM, REPARAM E INSTALAM PEÇAS E ELEMENTOS DIVERSOS EM CHAPAS DE METAL COMO AÇO, FERRO GALVANIZADO, COBRE, ESTANHO, LATÃO, ALUMÍNIO E ZINCO; FABRICAM OU REPARAM CALDEIRAS, TANQUES, RESERVATÓRIOS E OUTROS RECIPIENTES DE CHAPAS DE AÇO; RECORTAM, MODELAM E TRABALHAM BARRAS PERFILADAS DE MATERIAIS FERROSOS E NÃO FERROSOS PARA FABRICAR ESQUADRIAS, PORTAS, GRADES, VITRAIS E PEÇAS SIMILARES. NECESSÁRIO TER CONHECIMENTO EM AUTOCAD E EM USO DE PAQUIMETRO DE MEDIÇÃO. 7438715 16/01 A 19/01
TORNEIRO MECÂNICO ENS. MEDIO COMPLETO A COMBINAR AM+AO+VT+OUTROS PREPARAM, REGULAM E OPERAM MÁQUINAS-FERRAMENTA QUE USINAM PEÇAS DE METAL E COMPÓSITOS E CONTROLAM OS PARÂMETROS E A QUALIDADE DAS PEÇAS USINADAS, APLICANDO PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA ÀS TAREFAS REALIZADAS. PLANEJAM SEQÜÊNCIAS DE OPERAÇÕES, EXECUTAM CÁLCULOS TÉCNICOS; PODEM IMPLEMENTAR AÇÕES DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. DEPENDENDO DA DIVISÃO DO TRABALHO NA EMPRESA, PODEM APENAS PREPARAR OU OPERAR AS MÁQUINAS-FERRAMENTA. 7445227 16/01 A 19/01
TÉCNICO ELETRÔNICO EM GERAL ENS. MEDIO INCOMPL A COMBINAR VT+AM+AO+OUTROS MONTA E DESMONTA MAQUINAS, OPERA INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO MECÂNICA, AJUSTA PEÇAS MECÂNICAS, LUBRIFICA, EXPEDE E INSTALA MAQUINAS. 7445313 16/01 A 19/01
AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO ENS. MEDIO COMPLETO R$ 1.806,43 AM+AO+VT+OUTROS PREPARAM MATERIAIS PARA ALIMENTAÇÃO DE LINHAS DE PRODUÇÃO; ORGANIZAM A ÁREA DE SERVIÇO; ABASTECEM LINHAS DE PRODUÇÃO; ALIMENTAM MÁQUINAS E SEPARAM MATERIAIS PARA REAPROVEITAMENTO. 7445246 16/01 A 19/01
BOBINADOR – ELETRICISTA ENS. MEDIO COMPLETO A COMBINAR AO+VT+AM+OUTROS INTERPRETA DIAGRAMAS DE MOTORES ELÉTRICOS, GERADORES E TRANSFORMADORES. MEDE GRANDEZAS ELÉTRICAS. REALIZA O ENROLAMENTO DE BOBINAS, INDUZIDOS, ESTATORES E ROTORES. 7445278 16/01 A 19/01
SOLDADOR ENS. MEDIO COMPLETO A COMBINAR VT+AM+AO+OUTROS UNEM E CORTAM PEÇAS DE LIGAS METÁLICAS USANDO PROCESSOS DE SOLDAGEM E CORTE TAIS COMO ELETRODO REVESTIDO, TIG, MIG, MAG, OXIGÁS, ARCO SUBMERSO, BRASAGEM, PLASMA. PREPARAM EQUIPAMENTOS, ACESSÓRIOS, CONSUMÍVEIS DE SOLDAGEM E CORTE E PEÇAS A SEREM SOLDADAS. 7445220 16/01 A 19/01
INSTALADOR DE SOM E ACESSÓRIOS DE VEÍCULOS ENS. MEDIO COMPLETO R$ 1.474,05 VT+VA INSTALAÇÃO DE APARELHO RASTREADOR, ALARME, SOM E AUTO FALANTES, INSULFILM. 7445942 16/01 A 19/01
AUXILIAR ADMINISTRATIVO ENS. MEDIO COMPLETO R$ 1.474,05 VT+VA EMISSÃO DE CONTRATOS E BOLETOS, CADASTRAMENTO DE NOVOS CLIENTES NO SISTEMA, PLANILHAS DE EXCEL E ATENDIMENTO AO CLIENTE 7445879 16/01 A 19/01
CONSULTOR ADMINISTRATIVO ENS. MEDIO COMPLETO R$ 1.474,05 VT+VA CAPTAÇÃO DE NOVOS CLIENTES PARA A EMPRESA, LIGAR E SE NECESSÁRIO, VISITAR POSSIVEIS CLIENTES. 7446033 16/01 A 19/01
Os candidatos interessados, devem ter cadastro na plataforma Emprega Brasil, com o cadastro, o candidato  pode buscar as vagas pela função ou pelo ID da vaga, no site, aplicativo ou presencialmente.
O cadastro na plataforma não garante a disponibilidade de carta de encaminhamento
https://empregabrasil.mte.gov.br/
Atendimento presencial na Casa do Trabalhador ou pelo aplicativo Sine Fácil
Obs: Aplicativo Sine Fácil : ativação deve ser feita através do Qr Code fornecido em atendimento presencial na Casa do Trabalhador.
As cartas de encaminhamentos são limitadas conforme disponibilidade no sistema CASA_DO_TRABALHADOR_23

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