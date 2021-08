Incêndio de grandes proporções hoje, às 11:00h no Jardim Califórnia, Barueri

Por volta das 11 horas, de hoje, o Corpo de Bombeiros de Barueri foi acionado para atender a uma ocorrência de incêndio na Rua Antilhas, no Jardim Califórnia. As chamas consumiram a empresa de produtos químicos e plásticos, Química Araguaia e passou para a empresa que fica ao lado.

A região foi isolada e evacuada. Funcionários e moradores retirados com segurança. Três frentes de trabalho do Corpo de Bombeiros atuam no local, sendo 18 viaturas e 82 homens.

Até o momento, 4 pessoas feridas foram encaminhadas para a rede municipal de saúde. Duas foram atendidas na UBS do Engenho Novo e liberadas e outras duas estão internadas, no HMB, em estado gravíssimo.

Houve vazamento de produto químico para o Córrego Cachoeira que deságua no Tietê, mas já foi contido. A fumaça preta que tomou conta do céu da região é extremamente tóxica.

Se algum cidadão tiver inalado, a orientação do Corpo de Bombeiros é que procure a unidade de saúde mais próxima por se tratar de produto altamente inflamável.