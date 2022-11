Informe Publicitário – Alpha Square Mall, shopping em Alphaville espera um aumento de 25% de fluxo e se prepara para novas contratações

Foto: Divulgação

Para atender a demanda das próximas datas comemorativas, o Alpha Square Mall terá abertura de postos de trabalho em diversos segmentos

Com a proximidade do final do ano, o varejo investe na contratação de profissionais para vagas temporárias e fixas, visando atender a demanda de datas como Black Friday e Natal, que neste ano coincidem, ainda, com período de Copa do Mundo. A expectativa do comércio é otimista e, somente no Alpha Square Mall, em Alphaville, é esperado um aumento de 25% no fluxo de novos clientes.

O empreendimento também espera expandir as operações, com novas lojas, espaços culturais e ações de lazer e entretenimento que devem proporcionar aos visitantes mais conforto e opções de passeio para a região de Alphaville, Barueri e visitantes de cidades próximas, como São Paulo e interior.

O Alpha Square Mall é considerado o shopping jardim de Alphaville, graças à sua ambientação diferenciada repleta de área verde, diferente dos empreendimentos comerciais convencionais. Foi inaugurado em 2011, é Pet Friendly, possui 72 lojas distribuídas em 2 pisos e diversas opções em gastronomia e serviços, tais como: Pizza for Fun; Bar do Alemão; D’Aldeia Restaurante; Dom Poke & Sushi; Fredio’s Steakhouse; Real Burguer; a doceria Cacau Show; cafés e empórios; lojas especializadas em vinhos; boutiques no segmento de moda e espaços com serviços de estética, beleza e bem-estar.

Alpha Square Mall

Site: www.alphasquaremall.com.br

Marketplace: www.alphasquareon.com.br

Redes sociais: @alphasquaremall no Instagram e Facebook

Telefone: 11 2664-0405

Avenida Sagitário, 138 – Barueri

Sobre o Shopping:

O Alpha Square Mall foi inaugurado em 2011 e ficou conhecido como o shopping jardim de Alphaville, em referência ao grande jardim central que possui sob o teto retrátil e em meio à arquitetura diferenciada, assinada por Pablo Slemenson -quem também idealizou o projeto arquitetônico do Shopping Cidade Jardim em São Paulo-. Tem ambiente agradável e acolhedor para o cliente fazer suas compras, passear e apreciar boa gastronomia.

O shopping disponibiliza totens de álcool em gel nas áreas comuns, possui serviços de entrega por delivery e drive-thru, assim como o marketplace Alpha Square On. O mall também é Pet Friendy, com identificação nas vitrines de lojas onde é permitida entrada dos animaizinhos, carrinho pet, bebedouro, kits com luvas e itens para higienização.

O empreendimento está em constante modernização, sempre apresentando programações culturais, de entretenimento e ações sociais em prol das comunidades locais. Mais informações: www.alphasquareon.com.br.